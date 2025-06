Audi Q3 2025, interni e bagagliaio del nuovo SUV

Audi Q3 è arrivata alla terza generazione. Questo SUV è molto importante per la casa automobilistica visti i suoi successi commerciali e il nuovo modello dovrà quindi confermare questo successo. Le carte da giocare sono molte dato che il SUV è stato evoluto radicalmente e non solo dal punto di vista del design. Anche l’abitacolo ha fatto un importante passo avanti, integrando le ultime tecnologie che Audi ha sviluppato per le sue vetture. Entriamo più nei dettagli.

AUDI Q3: LA PLANCIA

Importante salto avanti dal punto di vista della tecnologia. Arriva infatti anche sulla nuova Q3 2025 l’già visto su altri recenti modelli della casa automobilistica tedesca, composto dall’, dalloe dall’head-up display. Il display panoramico MMI, nello specifico, è contraddistinto dal design curvo. Il sistema infotainment utilizzata una piattaforma software basata sue questo significa che troviamo anche gli applicativi Google. Ovviamente, presenti gli immancabili. Inoltre, sempre in tema infotainment, troviamo l’che consente di accedere in modo diretto e intuitivo alle app più diffuse di terze parti attraverso l’interfaccia multimediale MMI. Le app selezionate dall’utente spaziano attraverso gli ambiti della musica – sono ad esempio disponibili Amazon Music e Spotify – della riproduzione video (YouTube), del gaming, della navigazione, della ricarica e delle news. Possono essere installate direttamente nell’MMI, senza ricorrere allo smartphone, e sono gestibili anche utilizzando il comando vocale.Non manca nemmeno un, visualizzato tramite un avatar nello schermo MMI e nell’head-up display, che beneficia dell’interazione con l’intelligenza artificiale, nello specifico di. L’assistente vocale, qualora non in grado di rispondere a una domanda, procede all’inoltro della richiesta in forma anonima a ChatGPT. Il guidatore non è chiamato ad alcuna azione aggiuntiva: tutte le funzioni sono integrate nell’assistente Audi.

Nuovo è pure il volante multifunzione che presenta una particolarità. Il piantone dello sterzo integra infatti un inedito satellite che prevede nella sezione destra il selettore del cambio, una prima assoluta nella storia del marchio, e all’estremità sinistra gli elementi di controllo delle funzioni luce e tergicristalli. La scelta di aver spostato il selettore della trasmissione dalla console al volante ha permesso di poter ricavare spazi aggiuntivi per la collocazione di due portabicchieri e del sistema di ricarica wireless per smartphone. Davanti sono presenti due porte USB-C, replicate nella zona dedicata ai passeggeri posteriori. Nuova Audi Q3 offre anche un impianto audio Sonos premium sound system con 12 altoparlanti, subwoofer e amplificatore da 420 Watt.

Per i rivestimenti, la nuova Audi Q3 fa ampio ricorso a materiali sostenibili: tessuti realizzati al 100% in poliestere riciclato, mentre i tappetini sono in Econyl, una fibra ricavata dal poliammide delle reti da pesca usate e dagli scarti di moquette. Inoltre, Audi mette a disposizione sulla nuova Audi Q3 i vetri acustici laterali anteriori. Una dotazione che, in abbinamento alle guarnizioni ottimizzate e ai materiali fonoassorbenti di spessore più generoso, migliora il comfort di bordo.

BAGAGLIAIO

PREZZI

E lo spazio per i bagagli? Il bagagliaio ha una capienza standard di, espandibile a 575 litri avanzando al massimo i sedili posteriori (possono scorrere), mentre abbattendo il divanetto frazionabile nel rapporto 40/20/40 e adattabile nell’inclinazione, si raggiungono i 1.386 litri.

Nuova Audi Q3, attesa nelle concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre 2025, è proposta a partire da