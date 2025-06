Kamingo, bastano 10 secondi per trasformare la bici in un'eBike. Come funziona e prezzo

Chi le usa lo sa molto bene, le bici elettriche a pedalata assistita sono molto comode e in città permettono di muoversi ancora più facilmente. Per chi dispone già di una bici muscolare e non intende acquistare una nuova eBike, esistono alcuni kit che in pochi e semplici passaggi permettono di “elettrificare” la propria fidata due ruote aggiungendo un piccolo motore e una batteria. Questo è proprio il caso di Kamingo, un kit “universale” che in 10 secondi permette di trasformare la propria bici in un’eBike che è stato reso disponibile su Kickstarter.

PUNTA SULLA SEMPLICITÀ

L’obiettivo del team che ha voluto creare Kamingo era quello di creare un prodotto facile da installare e utilizzare. Va detto che kit simili per la conversione della bici in eBike ce ne sono diversi, anche simili concettualmente e in passato ne abbiamo visti qualcuno, ma questo punto tutta sulla semplicità. Stando a quanto promesso, la prima volta, per installare gli elementi di cui è composto il kit bastano 3 minuti. A quel punto, per rimuovere o ricollegare batteria e motore bastano appena 10 secondi. Il tutto senza la necessità di dover utilizzare attrezzi speciali.

COME FUNZIONA?

Il kit è composto da un motore, una batteria e un controller. La batteria da 266 Wh va installata sul telaio dove è presente il portaboraccia. Per ragioni estetiche, la batteria presenta un’estetica proprio del tutto simile a quella di una borraccia. Il controller wireless, invece, va semplicemente fissato al manubrio e servirà per attivare e disattivare il motore elettrico , oltre a selezionare le modalità di assistenza alla guida. Già, e il motore? Va fissato al telaio poco sotto il sellino e trasmette la potenza alla ruota posteriore attraverso una sorta di rullo che va a contatto con la gomma della bici.

Kamingo può essere utilizzato sulla maggiore parte delle bici in commercio sia essa da citta, mountain bike o gravel. Stando alle specifiche tecniche, il motore elettrico è in grado di arrivare ad erogare una potenza massima di picco 750 W (adattabile in base alle normative dei diversi Paesi in cui sarà venduto) e permette di aiutare il ciclista a raggiungere una velocità massima di 20 o di 25 km/h anche qui in base alle normative locali. Sono 3 i livelli di assistenza messi a disposizione del ciclista. L’autonomia dichiara è di oltre 90 km con la batteria carica. L’intero kit pesa 2,3 kg e quindi una volta rimossa si può trasportare senza grosse difficoltà. Perla ricarica, la batteria dispone di una porta USB-C.



PREZZO

Su Kickstarter pare che Kamingo abbia subito ricevuto un grande apprezzamento dato che la campagna raccolta fondi, nel mentre in cui scriviamo, ha superato quota 690 mila euro. L’obiettivo da raggiungere entro il 31 luglio 2025 era molto più basso. Il prezzo? 349 dollari cioè 302 euro al cambio. Sulla pagina dedicata al prodotto si legge che le spedizioni dovrebbero iniziare a dicembre 2025. Ovviamente, il tutto sulla carta. Trattandosi di un prodotto presente su Kickstarter sappiamo bene che le tempistiche reali alla fine possono cambiare. Inoltre, tempi a parte, bisognerà capire se alla fine Kamingo riuscirà davvero a mantenere le promesse fatte,