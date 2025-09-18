Al Salone di Torino anche Dongfeng con i suoi marchi MHero e Voyah

Tra gli oltre 50 marchi automobilistici che dal 26 al 28 settembre animeranno il Salone dell’Auto di Torino 2025, ci sono anche Dongfeng, MHero e Voyah. Con questa partecipazione Dongfeng punta a offrire una panoramica completa delle tecnologie e delle soluzioni disponibili, tra motori termici tradizionali, sistemi ibridi avanzati e nuove generazioni di veicoli completamente elettrici.

Dongfeng

MHero

Regina dello stand Dongfeng in piazza Castello sarà la nuova Dongfeng Box , unache punta a conquistare il mercato italiano grazie a un prezzo competitivo e alla possibilità di beneficiare degli incentivi statali previsti per le vetture a zero emissioni. Insieme alla nuovaa Torino ci sarà il debutto in anteprima europea di, un SUV elettrico dalle dimensioni contenute ma dall’abitabilità generosa, e di, un modello ibrido pensato per le famiglie e i lunghi viaggi. La zona espositiva ospiterà anche altri modelli già noti del marchio , come la Mage con motore termico, il, la berlinae il SUV a sei posti 008 , disponibile sia in versione elettrica sia plug-in hybrid.

Voyah

Lo stand del marchio MHero, invece, punterà sull’impatto scenografico dell’, la versione profondamente aggiornata dell’ MHero 1. Si tratta di un fuoristrada completamente elettrico, dotato di quattro motori che erogano una potenza complessiva di quasi 1.100 CV e una coppia massima pari a 1.400 Nm.

Il marchio, invece, presenterà una selezione di tre modelli rappresentativi della propria filosofia di design e tecnologia. Il SUV elettrico Free , il grande crossover a batteria Courage e la, quest’ultima alimentata da un sistema ibrido.

Massimiliano Alesi, direttore generale di Dongfeng Motor Italia, sottolinea l’importanza strategica della partecipazione all’evento torinese. L’azienda è infatti emanazione diretta di Dongfeng Motor Company, uno dei giganti dell’automotive cinese, che ha deciso di investire concretamente sul mercato italiano. A supportare questa presenza c’è una nuova sede operativa in fase di completamento a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, oltre a una rete commerciale rafforzata che oggi conta circa quaranta concessionarie attive su tutto il territorio nazionale.