Quanto costa davvero ricaricare un'auto elettrica? L'Italia è tra le più care in Europa

Quanto costa davvero ricarica in Italia? Su questo tema c’è un grande dibattito ma generalmente si punta il dito sul fatto che nel nostro Paese i costi per un pieno di energia siano particolarmente elevati. Ma quanto esattamente? Secondo un’analisi elaborata da Switcher.ie, l’Italia si posiziona al settimo posto nella classifica europea dei Paesi dove le spese di gestione delle auto ad emissioni zero sono più care. Insomma, l’Italia è il settimo Paese più costoso in Europa dove ricaricare un’auto elettrica.

DOVE COSTA DI PIÙ RICARICARE? LA CLASSIFICA

L’analisi prevede a riferimento l’anno 2024 e secondo i dati Eurostat, il costo medio per una ricarica completa in Europa ammonta a 13,83 euro. Inoltre, servono circa 3,79 euro per percorrere 100 km. Ovviamente, i prezzi variano molto da Paese a Paese ma l’Italia si colloca tra quelli più cari con una media di 20,30 euro per la ricarica completa e di circa 5,57 euro per un viaggio su strada di 100 km. Secondo l’analisi, nel nostro Paese la ricarica completa equivale a circa il 4,95% del reddito netto settimanale, rispetto ad una media del 4% in Europa. Il Paese più caro dove ricaricare è la Germania, seguita da Danimarca ed Irlanda. Ecco la TOP 10 dei Paesi dove costa di più ricaricare.

Germania: 25,73 euro (7,06 euro per 100 km di guida)

Danimarca: 24,56 euro (6,74 euro per 100 km di guida)

Irlanda: 24,14 euro (6,62 euro per 100 km di guida)

Belgio: 21,62 euro (5,93 euro per 100 km di guida)

Repubblica Ceca: 21,55 euro (5,91 euro per 100 km di guida)

Cipro: 21,21 euro (5,82 euro per 100 km di guida)

Italia: 20,30 euro (5,57 euro per 100 km di guida)

Liechtenstein: 20,15 euro (5,53 euro per 100 km di guida)

Francia: 19,09 euro (5,24 euro per 100 km di guida)

Finlandia: 17,81 euro (4,88 euro per 100 km di guida)

DOVE COSTA DI MENO RICARICARE? LA CLASSIFICA

Il Paese dove costa meno ricaricare è la Turchia con una media di 4,05 euro per un pieno di energia. Vediamo la TOP 10.

Turchia: 4,05 euro (1,11 euro per 100 km di guida)

Georgia: 4,59 euro (1,26 euro per 100 km di guida)

Kosovo: 4,87 euro (1,34 euro per 100 km di guida)

Bosnia ed Erzegovina: 5,91 euro (1,34 euro per 100 km di guida)

Montenegro: 6,55 euro (1,80 euro per 100 km di guida)

Ungheria: 6,73 euro (1,85 euro per 100 km di guida)

Serbia: 7,23 euro (1,98 euro per 100 km di guida)

Albania: 7,50 euro (2,06 euro per 100 km di guida)

Bulgaria: 7,94 euro (2,18 euro per 100 km di guida)

Malta: 8,49 euro (2.33 euro per 100 km di guida)

