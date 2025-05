Come testa Geely la sicurezza delle batterie? Schiacciandole con un carro armato

La Cina vuole che le batterie delle auto elettriche siano ancora più sicure. Per tale motivo il ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT) cinese ha deciso di stabilire nuovi standard di sicurezza nazionali obbligatori che sanno validi dal primo luglio 2026. Ne abbiamo scritto in passato e abbiamo già visto come CATL abbia riferito che le sue ultime batterie soddisfano già i nuovi e più stringenti requisiti di sicurezza. Adesso è il turno di Geely dimostrare che le batterie Aegis Gold Brick oggi montate sulla Galaxy E5 sono già conformi alle nuove normative, e quindi molto sicure. Per dimostrarlo, ha organizzato un test molto particolare in cui un carro armato è ripetutamente passato sopra le batterie.

TEST ESTREMO

Una scelta davvero curiosa quella della casa automobilistica cinese. Dunque, è stato preso un carro armato modello ZTZ-59D che stando a quanto raccontato pesa circa 36 tonnellate. Il test ha simulato uno scenario in cui la batteria di un veicolo subisce un impatto esterno e una compressione estremi. Il carro armato ha ripetutamente schiacciato la batteria passandoci sopra con i suoi cingoli. La pressione applicata durante questo test è stata circa 1,8 volte superiore a quella richiesta dai nuovi standard nazionali cinesi di sicurezza per le batterie, senza segni di incendio, esplosione o fuga termica a livello del pacco batteria o delle singole celle. Insomma, test superato a dimostrazione del lavoro svolto sulle batterie per renderle sempre più sicure.



I NUOVI STANDARD DI SICUREZZA PER LE BATTERIE

Quali sono le novità in materia di sicurezza per le batterie delle auto elettriche in Cina? La prima riguarda il test di impatto sulla parte inferiore della batteria per valutare la capacità di protezione in caso di urto. C’è poi un’ulteriore novità e cioè un ulteriore test di sicurezza che prevede che le batterie debbano resistere a 300 cicli di ricarica rapida senza incendio o esplosioni seguiti da un test di cortocircuito. Le batterie Aegis Gold Brick di Geely hanno già superato questi nuovi standard, diventando tra le prime a ricevere la certificazione completa. Mentre i nuovi standard nazionali richiedono 24 test di sicurezza, Geely sottopone la sua batteria Aegis Gold Brick a 36 scenari estremi, con 23 test che superano i requisiti nazionali.