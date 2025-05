MG HS Hybrid+ già in vendita in UK: le caratteristiche del motore ibrido. Quando in Italia?

MG HS Hybrid+ ha debuttato in Europa, per il momento solamente nel Regno Unito, ma in futuro già sappiamo che arriverà pure sul mercato italiano. I tempi ancora non si conoscono ma l’attesa non dovrebbe essere lunga. Parliamo della nuova versione Full Hybrid del SUV oggi proposto nel nostro Paese con le sole motorizzazioni benzina e Plug-in. Il nuovo modello andrà quindi ad ampliare l’offerta di motori della nuova HS con una soluzione che potrebbe risultare molto interessante per il nostro mercato. In attesa di scoprire quando la nuova MG HS Hybrid+ attraverserà la Manica e arriverà sul mercato italiano, andiamo a vedere più da vicino le sue caratteristiche tecniche, in particolare quelle del powertrain.

ESTERNI ED INTERNI

Motore a parte, la nuova MG HS Hybrid+ non presenta altre particolari differenze rispetto alle versioni benzina e Plug-in. Il SUV dunque. Ilpuò contare su di una. Il frontale è dominato dalla griglia unica centrale, impreziosita da elementi lucidi ad L rovesciata ed è racchiusa da due fender laterali sviluppati in verticale. Già a partire dalla versione base troviamo fari con tecnologia Full LED.

Per quanto riguarda, invece, l’abitacolo, l’ambiente presenta una stile minimalista come vuole oggi la moda. La plancia è dominata da un ampio pannello al cui interno troviamo gli schermi da 12,3 pollici della strumentazione digitale e del sistema infotainment. Sul tunnel centrale troviamo la leva della trasmissione oltre a due portabicchieri e alcuni pulsanti. Non manca nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

MOTORE IBRIDO

PREZZI

Nuova MG HS Hybrid+ presenta un powertrain che si caratterizza per lo stesso schema visto sulla MG3 e sulla MG ZS Hybrid+ . Tuttavia, su questo modello cresce la potenza a disposizione. Troviamo quindi un motoreabbinato ad. C’è anche un moto-generatore la cui potenza non è specificata ma che dovrebbe essere sempre da 61 CV come sulle altre Hybrid+ di MG. La potenza massima combinata arriva a. La batteria è da 1,8 kWh. Le prestazioni? MG dichiara un’accelerazioneed una velocità massima di 190 km/h. Consumi dichiarati 5,5 litri per 100 km (WLTP) ed emissioni di CO2 pari a 126 g/km.

Come detto, per il momento la nuova MG HS Hybrid+ è in vendita solo nel Regno Unito con prezzi a partire da 28.995 sterline che al cambio sono circa 36.640 euro. Non rimane che attendere novità per il mercato italiano.