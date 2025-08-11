Nuova Volkswagen ID.2 2026 pronta alla sfida del mercato europeo: tutto quello che sappiamo

Tra meno di un mese prenderà il via il Salone di Monaco 2025 dove finalmente scopriremo la versione di produzione della Volkswagen ID.2, un modello molto atteso che sarà importante per la strategia della casa automobilistica tedesca. Il concept della “piccola" elettrica chiamato “ID. 2all" era stato presentato nel 2023 con un obiettivo molto preciso e cioè arrivare ad offrire l’auto ad un prezzo più accessibile rispetto alle altre BEV sul mercato, con un listino a partire da circa 25.000 euro. Il momento del debutto sta arrivando e Volkswagen ha scelto il palcoscenico dell’IAA Mobility 2025 di Monaco per svelare questa ed altre novità importanti. Ma come sarà la nuova Volkswagen ID.2? Ricapitoliamo tutto quello che sappiamo su questo modello.

COME SARÀ LA NUOVA VOLKSWAGEN ID.2?

Si tratterà di una vettura di segmento B con una lunghezza di circa 4 metri. A titolo di riferimento ricordiamo che il concept Volkswagen ID. 2all misura 4.050 mm lunghezza x 1.812 mm larghezza x 1.530 mm altezza, con un passo di 2.600 mm. La nuova ID.2 2026 andrà quindi a collocarsi all’interno della gamma del costruttore tedesco come un’alternativa elettrica alla Polo. Dal momento della presentazione del concept è passato diverso tempo e la casa automobilistica pare che sia andata a modificare diversi aspetti del prototipo. Le più recenti foto spia hanno permesso di osservare che sebbene le forme di massima non saranno poi molto differenti da quelle del prototipo, il frontale pare essere stato ridisegnato. In particolare, sembra che troveremo un cofano più alto e fari dalle forme differenti. Inoltre, sempre rispetto al concept, il modello di serie pare che disporrà di un paraurti rivisto con prese d’aria differenti. Fortunatamente, tra non molto potremo scoprire tutti i precisi dettagli del design della nuova compatta elettrica tedesca.







Questi gli esterni, ma cosa troveremo all’interno dell’abitacolo? Il concept aveva mostrato un abitacolo dallo stile minimalista con la strumentazione digitale ed un ampi display per il sistema infotainment. Tuttavia, Volkswagen ha promesso che non punterà tutto sui display, tornando ad offrire alcuni comandi fisici per gestire le principali funzioni della vettura.

MOTORE

Nuova Volkswagen ID.2 2026 poggia sulla piattaforma MEB Entry, versione modificata e “ridotta" della piattaforma MEB già utilizzata per le elettriche del marchio tedesco. Delle motorizzazioni di cui potrà disporre la compatta elettrica ancora sappiamo molto poco. Il concept disponeva di un motore da 166 kW (226 CV) e di un’autonomia di 450 km. Possibile che questo powertrain possa essere proposto in gamma ma non certamente per la versione entry level. Che sia riservato per la GTI che sappiamo che sarà proposta in futuro? Al Salone di Monaco finalmente sapremo tutto sulla vettura. Sebbene la ID.2 farà la sua apparizione a settembre al Salone tedesco, la commercializzazione è attesa nel 2026.