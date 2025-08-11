Auto elettriche, ecco i principali produttori di batterie del mondo: classifica 2025

Il principale produttore di batterie per auto elettriche (HEV + PHEV + BEV)? CATL con un ampio vantaggio su BYD che si colloca quindi al secondo posto. Terzo gradino del podio per LG Energy Solution. Questo emerge dall’ultimo rapporto di SNE Research che ha scattato la fotografia di questo mercato nei primi 6 mesi del 2025, evidenziando come sempre il dominio di CATL e soprattutto delle aziende cinesi che detengono la maggior parte delle quote del settore delle batterie per le auto elettriche. Come sempre, entriamo nei dettagli del rapporto della società di analisi sudcoreana.

CATL DOMINA INCONTRASTATA

Innanzitutto, nei primi 6 mesi del 2025, la richiesta di batterie per veicoli elettrici è stata pari a 504,4 GWh, con una crescita del 37,3% su base annua. CATL domina e questa non è certamente una novità. L’azienda cinese nel periodo gennaio – giugno 2025 può contare su di una quota di mercato del 37,9%, non troppo differente da quella dei mesi passati. Il successo di CATL è dovuto a diversi fattori. I continui investimenti in ricerca e sviluppo stanno consentendo all’azienda di lanciare sul mercato batterie sempre migliori e più performanti. Inoltre, non fornisce solamente case automobilistiche cinesi ma anche marchi globali. Rispetto ai volumi del primo semestre del 2024, c’è stato un incremento del 37,9% pari a 190,9 GWh.



LA CLASSIFICA

Seconda posizione per BYD con unrispetto allo stesso periodo dello scorso anno con volumi pari a 89,9 GWh. A permettere questa crescita, l’aumento di vendite di auto Plug-in ed elettriche dell’azienda cinese. Inoltre anche BYD fornisce le sue batterie a marchi globali. Terzo gradino del podio per LG Energy Solution con uno share del 9,4%. Delle prime 3 di questo mercato, è quella che cresce di meno, solo un +4,4%.

Vediamo, adesso, la TOP 10 dei maggiori produttori di batterie (gennaio-giugno 2025). L’Europa? Non pervenuta, il ritardo dal colmare e tantissimo, sempre che sia possibile.