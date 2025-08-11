GR Yarolla: Corolla anni ’90 con cuore e prestazioni della GR Yaris

Non è un errore, proprio GR Yarolla ed è un curioso progetto del tuner tedesco JP Performance che sostanzialmente ha preso una Toyota Corolla degli anni ’90 per poi fonderla con il “cuore” della moderna GR Yaris che tutti ben conosciamo. Il risultato è un modello unico che si caratterizza per un look che guarda al passato della Corolla ma con prestazioni di altissimo livello grazie al motore della nuova hot hatch giapponese.

UN INSOLITO PROGETTO

Questo particolarissimo progetto è iniziato con la rimozione della carrozzeria della Corolla originale, per poi installare un paraurti rivisto con splitter, un’ala posteriore e parafanghi allargati. Vengono poi presi in prestito telaio, trasmissione e interni da una GR Yaris. Questo significa che sotto al cofano si trova il motore turbo a tre cilindri da 1,6 litri della nuova hot hatch di serie che eroga circa 300 CV. La trazione è integrale, con il sistema GR-Four di Toyota derivato dal mondo dei rally, mentre il cambio è un manuale a 6 marce. Ovviamente si è lavorato anche sull’assetto con nuove sospensioni ed un impianto frenante di maggiori dimensioni rispetto a quello originale.

Il lavoro non si può dire concluso visto che JP Performance ha intenzione di modificare ulteriormente la sua GR Yarolla dotandola di un nuovo set di cerchi in lega Compromotive e di sospensioni KW V4 Clubsport che ridurranno l’altezza da terra. Inoltre, il tuner prevede di installare un kit intercooler sul motore, insieme a uno scarico Milltek. Pare inoltre che l’azienda stia lavorando per ottenere la certificazione TUV per questa vettura che quindi sarà classificata come esemplare unico. Non è chiaro il motivo ma pare che JP Performance possa decidere di vendere la GR Yarolla che per le sue caratteristiche potrebbe interessare gli appassionati dei modelli GR di casa Toyota.

Un progetto dunque molto particolare che fonde passato e presente della casa automobilistica giapponese. Resta da vedere se la metteranno in vendita o la terranno nella loro collezione. La GR Yarolla con il suo look della Corolla degli anni ’90 e le prestazioni dell’odierna GR Yaris, vi piace?