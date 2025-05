Mercedes-AMG, la nuova EV prende forma: primi dettagli dalle foto spia

Il futuro modello 100% elettrico a quattro porte di Mercedes-AMG si mostra un po’ di più, seppur con le pesanti camuffature del caso. Le immagini spia più recenti rivelano anche un design che, pur mantenendo alcuni elementi del concept Vision AMG presentato nel 2022, introduce modifiche significative che lo allontanano un po’ dal piglio estetico inedito promesso in fase di concept.

Le luci diurne a LED a forma di stella e incastonate nella carrozzeria, uno dei dettagli più caratteristici, ora si sono trasformate e compaiono all’interno di gruppi ottici convenzionali. Il muso, inoltre, è dominato da un cofano piuttosto piatto e da un’area della griglia particolarmente sottile. Ma è osservando i parafanghi anteriori che si coglie forse la maggiore delusione per chi attendeva un’estetica più radicale: spariti gli spigoli affilati e muscolosi che nel concept conferivano un’aria aggressiva, sostituiti da superfici più convenzionali e meno scolpite.





PIU SOBRIA, MA SEMPRE POTENTE

Il progetto poggia su una piattaforma inedita, la AMG.EA (AMG Electric Architecture), pensata espressamente per vetture sportive a batteria. Il cuore tecnologico del nuovo modello sarà rappresentato dai motori elettrici a flusso assiale sviluppati dalla britannica Yasa, azienda acquisita da Mercedes-Benz. Compatti e leggeri, con un peso di soli 24 kg ciascuno, sono capaci di erogare circa 480 CV e 800 Nm di coppia per unità. AMG starebbe valutando configurazioni a due o tre motori, e una versione ad alte prestazioni potrebbe quindi facilmente superare i 1.000 cavalli complessivi.



Un risultato del genere collocherebbe la nuova berlina AMG nel territorio della Porsche Taycan Turbo GT, finora punto di riferimento tra le elettriche ad alte prestazioni a quattro porte. Il futuro modello AMG, atteso entro la fine del 2025, sarà un banco di prova decisivo per la strategia elettrica del marchio high-performance di Affalterbach, alle prese anche con un nuovo SUV EV. La casa ha già diffuso teaser ufficiali, confermando che la presentazione è ormai alle porte. Ma il netto distacco rispetto al design promesso nel 2022, con i primi concept, ha fatto storcere il naso a più di un fan della Stella…e non solo.