DS celebra Jules Verne abbinando i romanzi a quattro delle sue auto

Lo scorso 24 marzo sono stati celebrati i 120 anni dalla morte di Jules Verne, lo scrittore francese noto per i suoi romanzi scientifici, ed è per questo considerato uno dei padri della fantascienza. Dalla sua penna sono usciti diversi romanzi, tra cui Ventimila leghe sotto i mari e Il giro del mondo in 80 giorni. Cogliendo questa ricorrenza la casa automobilistica DS ha deciso di ispirarsi ai romanzi di Verne per presentare la nuova Collezione 2025, disponibile sulle DS 3, N°4, DS 7 e N°8.

Il progetto alla base della nuova Collezione 2025 di DS

Disponibili per essere ordinate a partire dal prossimo 4 giugno, le DS 3, N°4, DS 7 e N°8 celebrano l’arte francese del viaggio, il design innovativo e le tecnologie all’avanguardia con uno stile raffinato, elegante ed audace.

Collegare DS Automobiles all’universo di Jules Verne significa unire una visione contemporanea dell’innovazione e dell’eleganza francese all’immaginazione visionaria del XIX secolo, attorno a una visione comune: lo spirito d’avanguardia.

A ogni modello è stato associato uno dei romanzi di Verne inserendovi riferimenti sia negli esterni che negli interni delle automobili, prevedendo dettagli grafici, finiture speciali e una serie di equipaggiamenti ispirati all’universo dello scrittore francese. Questi gli abbinamenti:

DS 3 Jules Verne – “Ventimila leghe sotto i mari”

DS N°4 Jules Verne – “Il giro del mondo in 80 giorni”

DS 7 Jules Verne – “Cinque settimane in pallone”

DS N°8 Jules Verne – “Dalla terra alla luna”

DS 3 Jules Verne

DS N°4 Jules Verne

Il SUVispirata all’opera di Jules Verne è caratterizzato dalla presenza di badge esclusivi realizzati in guilloché e cromo satinato. Questi badge, che raffigurano una misteriosa creatura marina, riportano anche la. Per la carrozzeria è stato scelto un colore Blu Lazurite, prevedendo inoltre cerchi diamantati da 18” in Gloss Black con coprimozzo dorato e le soglie battitacco in cromo satinato che richiamano la forma delladel romanzo di Verne. Negli interni, invece, sono presenti dei rivestimenti in Alcantara Eternal Blue e Pearl, mentre il cruscotto è di colore perla con decorazioni incise al laser che raffigurano anch’esse l’enigmatica creatura marina.Le versioni disponibili per questa collezione sono lain vendita a 43.250€ e laa 35.600€.

La DS N°4 Jules Verne si caratterizza per un design scultoreo che richiama i progressi, sia meccanici che scientifici, raccontati dallo scrittore francese. Questa versione prevede un badge sul cofano composto da una rosa dei venti sulla quale si trova la firma dello scrittore. Le firme sono inoltre presenti anche sulle targhette in alluminio visibili quando si aprono le porte. Gli esterni si completano con il colore esclusivo Volo Notturno e la presenza dei cerchi in lega LIMA da 19” anche in questo caso con i coprimozzi dorati. Spostandoci negli interni, invece, ci sono decorazioni in Alcantara Blu Eterno e Perla, con la rosa dei venti incisa al laser sul cruscotto.



DS 7 Jules Verne

Tre le versioni disponibili:. La dotazione standard prevede il sistema di accesso e accensione senza chiave, i sensori di parcheggio (con quelli posteriori dotati di retrocamera), il DS IRIS SYSTEM con ChatGPT, il sistema per il riconoscimento della segnaletica stradale, l’avviso attivo di superamento della corsia, il cruise control adattivo con funzione Stop&Go e il pacchetto CONNECT PLUS. Le versioni ibride plug-in ed E-TENSE 100% elettriche includono i

La DS 7 Jules Verne si fa immediatamente notare non solo per il suo, ma anche per la carrozzeria Blu Zaffiro abbinata ai simboli del romanzo Cinque settimane in pallone di Verne. In questo caso il badge, posto sul frontale dell’auto, è in cromo spazzolato e. Ai lati, invece, i badge (guilloché in cromo satinato) raffigurano le costellazioni e la firma dello scrittore. Sono inoltre presenti cerchi da 19” con coprimozzo dorato.

Negli interni la DS 7 Jules Verne prevede rivestimenti in Alcantara con tinte Blu Eterno e Perla. Il battitacco, in alluminio satinato, richiama l’immagine di una mongolfiera ed è affiancato dal logo DS e dalla firma dello scrittore. Sul cruscotto, di colore perla, c’è inciso il motivo di un dirigibile circondato dalle costellazioni.



Come per gli altri modelli della Collezione, anche la DS 7 Jules Verne include i poggiatesta deiinserita in un. Inoltre questo modello – disponibile nelle motorizzazioni plug-in-hybrid AWD 300, plug-in-hybrid 225 e BlueHDI 130 – prevede un equipaggiamento composto dai vetri laterali stratificati, il tetto panoramico in vetro, i fari DS PIXEL LED VISION e il pacchetto CONNECT PLUS.

La DS 7 BlueHDI 130 Jules Verne sarà in vendita a 48.100€, mentre la DS 7 plug-in-hybrid 225 Automatico Jules Verne a 56.400€ con la DS 7 plug-in-hybrid AWD 300 Automatico a 62.000€.

DS N°8 Jules Verne

Infine la DS N°8 Jules Verne. Il SUV coupé elettrico si presenta con una silhouette slanciata esaltata dalla carrozzeria nel colore Blu Topazio e dalla calandra DS LUMINASCREEN che si illumina dando vita a delle particolari lame di luce. Questa versione speciale include il badge con la firma dello scrittore francese circondata da una rosa dei venti e posta sul frontale dell’auto. Sul posteriore, invece, il badge è a forma di diamante. Inoltre la DS N°8 Jules Verne prevede di serie cerchi forgiati CASSIOPEIA da 21” con inserti in alluminio e carenature aerodinamiche di colore nero.



Negli interni l’abitacolo offre(come l’Alcantara Blu Eterno e la pelle Nappa con concia vegetale) e incisioni Light Gold Beige per restituire una maggiore sensazione di raffinatezza ed esclusività. I pannelli delle porte sono(incisi al laser), mentre la plancia e le portiere sono abbracciate da un rivestimento in alluminio marmozizzato ispirato alle macchine inventate da Verne. I sedili anteriori sono elettrici e massaggianti con DS NECK WARMER e la presenza del logo DS retroilluminato traslucido. C’è anche uno spettacolare tetto panoramico oscurato in vetro laminato, che oltre a migliorare l’isolamento termoacustico dell’interno dell’auto, lascia filtrare la luce naturale in maniera soffusa.Tra le dotazioni speciali della DS N°8 Jules Verne – disponibile solamente ine nelle versionida 76,440€ eda 80.240€ – il volante e il parabrezza riscaldati, l’impianto audio ELECTRA 3D di FOCAL e i fari DS PIXELVISION.