Mercato batterie auto elettriche, continua il dominio di CATL e BYD

Torniamo a occuparci del mercato delle batterie per le auto elettriche, grazie all’ultimo rapporto pubblicato da SNE Research. La nuova indagine conferma la tendenza già evidenziata nel report precedente. I produttori cinesi continuano a guadagnare terreno e a dominare questo settore. Un andamento che riflette non solo le strategie commerciali e i livelli di competitività tecnologica, ma anche l’impatto delle recenti politiche industriali in Nord America e in Europa.

La classifica

Tra gennaio e settembre del 2025, l’utilizzo globale di batterie per veicoli elettrici (HEV, PHEV e BEV), ha raggiunto un volume di 811,7 GWh, con una crescita del 34,7% su base annua. CATL e BYD continua a dominare con LG Energy Solution al terzo posto. Questa la classifica aggiornata:

CATL: 297,2 GWh (+31,5%) – 36,6% di quota di mercato BYD: 145 GWh (+45,6%) – 17,9% di quota di mercato LG Energy Solution: 79,7 GWh (+14,7%) – 9,8% di quota di mercato CALB: 39,3 GWh (+41,5%) – 4,8% di quota di mercato SK On: 34,5 GWh (+24%) – 4,2% di quota di mercato Panasonic: 33 GWh (+31,2%) – 4,1% di quota di mercato Gotion: 29,7 GWh (+65,8%) – 3,7% di quota di mercato Samsung SDI: 23 GWh (–4,7%) – 2,8% di quota di mercato EVE: 21,9 GWh (+73,2%) – 2,7% di quota di mercato SVOLT: 20,5 GWh (+89,5%) – 2,5% di quota di mercato

In cima alla classifica globale resta saldamente CATL, che ha fatto registrare un volume di 297,2 GWh e una crescita annua del 31,5%. I suoi accumulatori vengono utilizzati sia dai costruttori cinesi sia da numerosi marchi internazionali. Alle sue spalle si fa notare anche BYD, che continua a crescere con decisione. La sua strategia, che prevede sia la produzione di auto che delle batterie, le ha permesso di raggiungere 145 GWh con un incremento su base annua del 45,6%.

LG Energy Solution mantiene la seconda posizione in classifica con 79,7 GWh di batterie installate, pari a una quota del 9,8%. Ricordiamo che il costruttore coreano fornisce Tesla oltre a modelli come Kia EV3 e Chevrolet Equinox, Blazer e Silverado EV, tutti basati sulla piattaforma Ultium.

Samsung SDI, invece, ha chiuso il periodo con un risultato in flessione. L’azienda ha fornito batterie a BMW, Audi e Rivian, con una presenza importante su modelli come BMW i4, i5, i7 e iX. Le vendite stabili dei modelli Rivian R1S e R1T negli Stati Uniti non sono bastate a compensare l’effetto negativo dell’introduzione della nuova variante standard, equipaggiata con batterie LFP fornite da Gotion.

Oltre ai produttori cinesi e coreani, la classifica vede la presenza dei giapponesi di Panasonic, che si è piazzata al sesto posto con 33 GWh. Storicamente legata a Tesla, l’azienda giapponese ha accelerato il processo di ristrutturazione della propria catena di fornitura per ridurre la dipendenza da componenti cinesi.