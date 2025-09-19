Mansory ha realizzato una versione speciale della Mercedes Classe G

Pochi tuner riescono a dividere l’opinione pubblica come Mansory. Conosciuta per le sue interpretazioni estreme (ricordiamo Elongation, la versione esagerata del Tesla Cybertruck), l’azienda ha svelato una delle sue creazioni più audaci, forse la più controversa in assoluto. Si chiama P820 Linea D’Arabo ed è basata sulla Mercedes-Benz Classe G, ma dell’originale resta ben poco. Una show car vera e propria, pensata per stupire e, forse, anche far discutere.

Le caratteristiche della Mansory P820 Linea D’Arabo

Esteticamente la Mansory Linea D’Arabo è sicuramentecon la carrozzeria verniciata in un marrone lucido e impreziosita da scritte e motivi ornamentali in caratteri arabi che si estendono su tutta la superficie. Già questo dettaglio la rende. Mansory ha inoltre completamente ridisegnato la carrozzeria della vettura con un kit aerodinamico dedicato. Il frontale presenta una nuova griglia con badge in bella vista, fari modificati e tre luci diurne verticali su ciascun lato del paraurti. Sul tetto trovano posto sei grandi faretti, mentre al posteriore spiccano un, un diffusore personalizzato con luci aggiuntive e una copertura inedita per la ruota di scorta.

Uno degli elementi più sorprendenti è l’introduzione delle portiere controvento, le cosiddette suicide doors, una soluzione che strizza l’occhio al mondo Rolls-Royce e che non si era mai vista su una Classe G. Completano questa versione i cerchi in lega dal disegno elaborato, con finiture in bronzo, le pedane laterali retrattili e i parafanghi ampiamente allargati.

Anche l’abitacolo è stato rivisto in chiave scenografica con i sedili, la console centrale e il cruscotto che sono rivestiti in pelle nera, mentre portiere e parte superiore della plancia sfoggiano inserti in pelle marrone. Il motivo decorativo visto sulla carrozzeria viene ripreso anche all’interno, con finiture lucide che accentuano l’effetto artigianale e il contrasto cromatico. Sotto il cofano, Mansory ha applicato il pacchetto P820, già utilizzato in passato su altre vetture. Comprende turbocompressori maggiorati, un nuovo impianto di scarico, una presa d’aria rivista e una mappatura del motore che porta il V8 biturbo a sviluppare 820 CV e 1.000 Nm di coppia.

Mansory è noto per le scelte di design che dividono l’opinione pubblica, e anche la P820 Linea D’Arabo non fa eccezione. Che piaccia o meno, è difficile ignorarla e probabilmente è proprio questo l’effetto cercato.



