Assicurazione auto online a partire da 131 euro: calcola un preventivo gratuito con Prima

Gli automobilisti che stanno confrontando le varie compagnie assicurative presenti sul mercato potrebbero prendere in considerazione la proposta di Prima, che consente di stipulare un’assicurazione auto online a partire da 131 euro. Il calcolo del preventivo avviene online, richiede pochi minuti ed è interamente gratuito.

Preventivo assicurazione auto online con Prima

Come accennato qui sopra, il calcolo del preventivo per la nuova assicurazione auto online con Prima richiede pochi minuti del proprio tempo libero. Il primo passaggio prevede il collegamento alla pagina iniziale prima.it: una volta che si è nella home page, occorre premere il pulsante Calcola preventivo (il veicolo selezionato di default è l’automobile, quindi non c’è la necessità di modificare alcun parametro).

Dopo pochi istanti si aprirà una nuova pagina intitolata Calcola il preventivo per il tuo veicolo. Il primo dato da inserire è il numero di targa della macchina, dopodiché bisogna digitare la data di nascita della persona proprietaria del veicolo e pigiare sul tasto Procedi per proseguire. Tramite queste informazioni, il sistema di Prima sarà in grado di recuperare in automatico le informazioni del veicolo tramite il database di ANIA.

Lo step successivo ha per oggetto la compilazione della scheda Informazioni proprietà, con i dati relativi alla persona proprietaria dell’auto. In questa fase il sistema chiederà di inserire il tipo di professione svolta, lo stato civile, l’anno di conseguimento della patente, il titolo di studio e l’indirizzo di residenza. Completati tutti i campi, clicca sul tasto Procedi in fondo per andare avanti.

Non resta infine che inserire i contatti personali per ricevere il preventivo e gestire eventualmente la polizza dopo la sottoscrizione. I contatti richiesti sono l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare, quindi sarà sufficiente aggiungere un segno di spunta accanto alle voci relative all’informativa della privacy e pigiare sul pulsante Mostrami il prezzo.

Crediti immagine di copertina: Freepik