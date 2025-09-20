Nuova FIAT 500 Hybrid: interni e bagagliaio della city car ibrida

La nuova FIAT 500 ibrida si può finalmente ordinare. La casa automobilistica ha però deciso di partire con la versione speciale 500 Hybrid Torino che omaggia il legame della vettura con la città di Torino dato che sarà prodotta a Mirafiori. Costa 20.900 euro, ma già sappiamo che la gamma completa della city car sarà proposta a partire da 17.000 euro. Per la presentazione ufficiale di tutte le varianti della nuova FIAT 500 ibrida bisognerà attendere novembre quando partirà anche la produzione. Il nuovo modello deriva strettamente dalla 500 elettrica condividendo non solo il design ma anche l’abitacolo, con poche differenze. Rispetto comunque alla precedente 500 Hybrid, la nuova city car fa un salto vanti importante proprio a livello degli interni, più moderni e con una migliore dotazione tecnologica.

NUOVA FIAT 500 IBRIDA: LA PLANCIA

edili sono in tessuto pied-de-poule nero e grigio con ricamo “500 Fabbrica Italiana Automobili Torino".

BAGAGLIAIO

Dietro al volante nero a due razze con lettering “500" troviamo il. Centralmente sulla plancia è invece stato collocato ilche offre ovviamente i supporti adin modalità wireless. La nuova 500 Hybrid è equipaggiata anche con porte USB Type A e C. L’di serie può contare invece sue di serie è presente anche il climatizzatore automatico che si gestisce attraverso il pulsanti posti sotto lo schermo dell’infotainment. Sulla plancia è stata posizionata anche una presa a 12 V.Il freno di stazionamento è elettrico, mentre i sedili del conducente e del passeggero sono regolabili a 4 vie. Nella versione Torino, i sRispetto alla 500 elettrica sulla console centrale troviamo la leva del

La nuova FIAT 500 ibrida non offre una grande capacità di carico. Lo spazio è disposizione è del tutto simile a quello della 500 elettrica e quindi parliamo di circa 183 litri.



