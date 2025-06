Lancia Ypsilon Vs Toyota Yaris, confronto tra compatte. Versioni e prezzi

Toyota Yaris è una delle protagoniste del segmento B, uno dei più combattuti del nostro mercato. Nei primi 5 mesi dell’anno ne sono state immatricolate 16.485 unità. Nella top 10 troviamo anche la nuova Lancia Ypsilon che con 4.649 immatricolazioni cerca di farsi largo in questo mercato. La nuova Ypsilon è radicalmente differente dal vecchio modello ed è oggi proposta sia in versioni ibride e sia 100% elettriche e tra poco debutterà la più sportiva HF che potrà contare su di un motore elettrico da ben 280 CV. Il modello giapponese lo conosciamo bene ed è proposto unicamente con motorizzazioni Full Hybrid che puntano tutto sull’efficienza di guida.

Andiamo quindi a vedere più da vicino le principali caratteristiche della nuova Lancia Ypsilon e della Toyota Yaris, mettendo questi due modelli a confronto, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Nuova Lancia Ypsilon misura 4.080 mm lunghezza x 1.760 mm larghezza x 1.440 mm altezza, co un passo di 2.540 mm. Il bagagliaio può contare su 352 litri di capacità. Parlando del look, la vettura adotta il nuovo linguaggio di design della casa automobilistica che era stato anticipato dal concept Lancia Pu+Ra HPE. Davanti scompare la calandra Lancia che ben conosciamo e al suo posto troviamo una reinterpretazione del classico Calice Lancia, con la presenza di 3 segmenti a LED: due orizzontali ed uno verticale. Sulla fascia nera troviamo il lettering “LANCIA". Al posteriore sono presenti fanali full LED rotondi, un richiamo alla Lancia Stratos. Da poco è stato resa disponibile l’allestimento HF Line con un body kit specifico che rende il look più sportiveggiante.



Passiamo alla Toyota Yaris le cui forme le conosciamo bene visto che da quando l’attuale generazione ha debuttato non ci sono stati particolari cambiamenti. La giapponese quindi misura 3.940 mm di lunghezza x 1.745 mm di larghezza x 1.470 mm di altezza. Lo spazio per i bagagli non è particolarmente abbondante e arriva a quota 286 litri. Il modello di casa Toyota presenta linee tondeggiati e davanti troviamo un’ampia griglia con stemma della casa automobilistica in posizione centrale. Anche per la Yaris c’è un allestimento che rende il suo look più aggressivo. Si tratta della Yaris GR Sport.

Dunque, complessivamente la Lancia Ypsilon risulta leggermente più grande e con un vantaggio anche per quanto riguarda la capacità di carico.

INTERNI E TECNOLOGIA

Saliamo a bordo della Lancia Ypsilon dove troviamo una plancia dominata da un doppio schermo da 10,25 pollici: il primo per la strumentazione e il secondo per il sistema infotainment che può contare sull’interfaccia virtuale S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation). Presenti i supporti ad Apple CarPlay e Android Auto wireless. Troviamo anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone e tre porte USB-C. L’impianto di climatizzazione è dotato di un filtro in grado di rimuovere fino al 99% delle particelle nocive.



La plancia della Toyota Yaris è nel classico stile del costruttore giapponese e dunque la fa da padrona la razionalità. Nessun fronzolo quindi. Dietro al volante multifunzione troviamo comunque la strumentazione digitale che a seconda dell’allestimento può essere con schermo da 7 o 12,3 pollici. Il sistema infotainment, invece, potrà contare su di un display da 9 o 10,5 pollici sempre a seconda dell’allestimento scelto. Ovviamente, presenti Apple CarPlay e Android Auto.

MOTORI

Lancia Ypsilon è proposta con una motorizzazione ibrida (Mild Hybrid) o 100% elettrica. Nello specifico abbiamo quindi il ben noto powertrain Mild Hybrid composto da un PureTech 3 cilindri di 1,2 litri da 100 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è integrata un’unità elettrica da 29 CV. La potenza massima di sistema arriva a 110 CV. Il modello elettrico, invece, dispone del solito motore da 156 CV abbinato ad una batteria con una capacità di 54 kWh per una percorrenza di 425 km. Presto sarà disponibile anche la più sportiva Ypsilon HF elettrico con 280 CV. Non ci sono ancora i dati completi ma visto che la batteria non cambierà ci si può attendere un’autonomia inferiore rispetto a quella del modello elettrico “normale".



PREZZI

Invece, Toyota Yaris è proposta solamente con due motorizzazioni Full Hybrid. La versioneche dispone di una potenza complessiva dipoi lache offre. Per entrambe le varianti lo schema è sempre lo stesso con un

Lancia Ypsilon ibrida parte da 25.200 euro, mentre la versione elettrica da 35.399 euro. Invece, per la Toyota Yaris i prezzi partono da 25.350 euro