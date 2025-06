Viaggiare in auto in Europa? Autostrade, ponti e tunnel: ecco dove sono i pedaggi record

L’estate è arrivata e presto molte persone inizieranno ad andare in ferie. La macchina, come al solito, sarà tra i mezzi preferiti per raggiungere le mete prefissate, sia che si trovino in Italia o all’estero. Quando si viaggia, oltre ai costi del carburanti bisogna mettere in conto anche quelli dell’utilizzo di infrastrutture come le autostrade. I costi sono molto variabili sia nel nostro Paese e sia in Europa. Quanto si può spendere? Un’interessante analisi arriva da Tollwayr che racconta quali sono i Paesi europei con i pedaggi più costosi. Per chi sta per mettersi in viaggio, un’analisi utile per farsi due conti di quanto si andrà a spendere. Spoiler, Francia e Italia sono i Paesi dove i pedaggi costano in più.

EUROTUNNEL IL PEDAGGIO PIÙ COSTOSO

Il pedaggio più costoso in Europa? Quello dell’Eurotunnel che collega la Francia al Regno Unito. Attraversarlo in auto, o meglio farsi trasportare l’auto a bordo dei treni navetta costa 72 euro. La Francia detiene anche il primato delle autostrade più costose. Nelle prime 5 posizioni dei pedaggi europei più costosi troviamo alcune delle sue principali tratte autostradali. Tra queste c’è la Parigi-Marsiglia che comporta un pedaggio complessivo di ben 68,90 euro. Cari anche i pedaggi autostradali italiani. Al terzo posto assoluto troviamo la tratta Milano-Bari che costa agli automobilisti 68,30 euro. Nella top 10 c’è pure la tratta Milano-Roma il cui costo complessivo è di 44,40 euro. Attraversare il Traforo del Monte Bianco? 55,80 euro.



TOP 10 DEI PEDAGGI PIÙ COSTOSI IN EUROPA

Posizione Paese Tratta Tipologia Pedaggio autostradale (€) 1 Francia e Regno Unito Eurotunnel (Regno Unito/Francia) Tunnel 72,00 2 Francia A6, A7: Parigi – Marsiglia Strada 68,90 3 Italia A1, A14: Milano – Bari Strada 68.30 4 Francia A6, A7, A36: Strasburgo – Montpellier Strada 67,90 5 Francia A10: Parigi – Bordeaux Strada 60,50 6 Francia e Italia Traforo del Monte Bianco (FR/IT) Tunnel 55,80 7 Francia e Italia Tunnel del Fréjus (IT/FR) Tunnel 55,80 8 Danimarca e Svezia Ponte di Øresundsbron Ponte 54,00 9 Italia A1: Milano – Roma Strada 44.40 10 Francia A4: Parigi – Strasburgo Strada 44.10

VIAGGIARE IN EUROPA PUÒ COSTARE CARO

Danimarca e Svezia figurano entrambe tra le prime 10, con il ponte di Øresundsbron che collega i due Paesi, con un costo di 54 euro da entrambi i lati. La Croazia, pur non rientrando nella top 10, ha il pedaggio più caro dell’Europa orientale: la tratta Trakošćan-Spalato costa 32,80 euro, classificandosi al 12° posto nella classifica generale in Europa. Sul fronte opposto, dove troviamo il pedaggio meno caro? Attraversare il Warburton Bridge nel Regno Unito costa solo 0,14 euro, il che lo rende il pedaggio più economico d’Europa, mentre la tratta Svilaj-Odžak in Bosnia-Erzegovina costa solo 0,61 euro per le auto.

Questa è solo la top 10 assoluta ma l’analisi mette a disposizione anche ulteriori classifiche interessanti basate sul tipo di infrastruttura, che lasciamo in “Fonte" per chi volesse approfondire. Gli autori dello studio evidenziano la significativa disparità nei costi dei pedaggi tra i Paesi europei. Mentre la Francia compare spesso in cima alla classifica con tariffe elevate, in particolare per le sue principali arterie stradali, su fronte opposto molti Paesi dell’Europa orientale offrono infrastrutture stradali molto più convenienti.



Questi risultati, viene evidenziato, sono essenziali per le persone che pianificano viaggi in auto in tutta Europa. Conoscere in anticipo i potenziali costi dei pedaggi è fondamentale per la pianificazione del budget, soprattutto quando sono coinvolti più Paesi.