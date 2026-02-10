Nuova KIA EV2 alla prova del freddo estremo: ecco come si è comportata

KIA EV2 ha fatto da poco il suo debutto ufficiale e arriverà sulle strade europee nel corso dell’anno. Intanto, un prototipo è stato messo alla prova nel corso dell’El Prix Winter Test Drive della Federazione automobilistica norvegese (NAF). Si tratta di un test di autonomia che si è svolto in condizioni di freddo particolarmente estremo. Come sappiamo, le auto elettriche “soffrono" le basse temperature e durante l’inverno l’autonomia si riduce. Tuttavia, grazie alle batterie di nuova generazione, le BEV oggi si comportano meglio anche in questi scenari molto sfidanti.

QUANTI KM HA PERCORSO LA KIA EV2 PRIMA DI FERMARSI?

Dell’El Prix Winter Test Drive ne avevamo parlato di recente ma nella classifica non c’era traccia della KIA EV2. Il motivo è presto spiegato ed è da ricercarsi nel fatto che trattandosi ancora di un prototipo, non è stata inserita nella graduatoria finale. La vettura ha comunque completato il percorso parallelamente al programma ufficiale e nelle stesse condizioni dei veicoli elettrici di serie. Come si è comportata la nuova KIA EV2? Ha percorso esattamente 310,6 km. L’auto è stata guidata per oltre cinque ore, rispettando i limiti di velocità, in condizioni di freddo estremo, prima di fermarsi completamente nella regione montuosa norvegese dello Jotunheimen, dove le temperature attualmente scendono a -21 gradi.

Nello specifico, è stato utilizzato un prototipo della EV2 GT-line con batteria Long Range da 61 kWh e cerchi da 19 pollici. L’autonomia WLTP non è stata ancora certificata ma l’obiettivo della casa automobilistica è di 448 km; 413 km per l’EV2 GT-line con cerchi da 19 pollici come quella della prova. La nuova KIA EV2, ricordiamo, è basata sulla piattaforma E-GMP con architettura a 400 V.

LA RICARICA

Durante il test di autonomia invernale, in corrente continua il prototipo si è ricaricato dal 10 all’80% in 36 minuti (potenza di picco raggiunta circa 97 kW), solo sei minuti in più rispetto ai dati ufficiali, nonostante le difficili condizioni di temperatura sotto lo zero. I dati WLTP ufficiali, saranno comunicati nel terzo trimestre del 2026.

Nuova KIA EV2 è il secondo modello elettrico della casa automobilistica prodotto presso lo stabilimento KIA AutoLand Slovakia di Žilina. Curiosità, nello stesso test drive invernale, l’EV4 con batteria da 81,4 kWh e cerchi da 19 pollici ha percorso 390 km nelle stesse condizioni. A titolo di riferimento, l’autonomia WLTP è di 594 km. L’edizione invernale 2026 di queste test è stata la più fredda mai registrata, con temperature che sono scese fino a -31 gradi.