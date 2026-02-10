Cerca

Mai a un prezzo così basso il kit per rinnovare i fari ingialliti della tua auto

Pochi euro per migliorare luminosità e sicurezza.

Mai a un prezzo così basso il kit per rinnovare i fari ingialliti della tua auto
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 10 feb 2026

Non c’è (quasi) niente da fare. Dopo un po’ i fari dell’auto si ingialliscono. Un problema non solo estetico (anche se non si può ignorare questa dimensione) ma anche e soprattutto di sicurezza. Quando la superficie dei fari anteriori si opacizza, infatti, viene meno la corretta luminosità dei gruppi ottici. Anche con le lampadine più potenti ed efficienti si finisce per vedere poco. Un problema serio soprattutto di notte e sulle strade poco illuminate. Ecco quindi che se sostituire i gruppi ottici può avere un costo importante, bisogna provvedere con un trattamento mirato. Il kit Quixx, in offerta a meno di 8€ con il 29% di sconto, è una delle soluzioni migliori. Sia come efficienza che ora come rapporto qualità-prezzo.

Approfitta dello sconto sul kit per il ripristino dei fari dell’auto

Come funziona un kit di restauro dei fari

L’invecchiamento della superficie dei fari è un fenomeno comune dovuto all’esposizione continua ai raggi UV, agli sbalzi termici e ai detriti sollevati dall’asfalto. Nel tempo la superficie non solo perde trasparenza, ma tende a diventare ruvida e a danneggiarsi. Ripristinare l’originale chiarezza permette di recuperare parte della luminosità e allo stesso tempo di preservare il valore dell’auto.

Quixx Restauro QHRK1 Kit Faro

Quixx Restauro QHRK1 Kit Faro

7,2910,28€-29%
Vedi l’offerta

Il kit di restauro Quixx QHRK1 agisce su due fronti. Innanzitutto rimuovendo lo strato superficiale danneggiato. Successivamente applicando uno strato protettivo. La lavorazione avviene tramite una tecnologia di deformazione controllata della plastica, che permette di eliminare le microabrasioni e l’ingiallimento dalla superficie senza danneggiarla. Il trattamento include diversi passaggi specifici che consentono di uniformare la superficie e di riportarla a un livello di trasparenza più vicino all’originale.

La parte più importante è la protezione finale, un rivestimento che crea una barriera resistente contro la nuova ossidazione. Questo strato trasparente riduce il rischio che l’opacità ritorni rapidamente e consente ai fari di mantenere un aspetto più pulito nel tempo.

Approfitta dello sconto sul kit per il ripristino dei fari dell’auto

Finalmente si può dire addio a quel fastidioso stato dei fari della propria auto. Con il kit Quixx, il loro ripristino è non solo rapido ed efficiente, ma anche economico.

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
Ripara le gomme dell’auto con questo sigillante in offerta compatibile con i sensori TPMS
Offerte e Promozioni
Cambio olio: gli attrezzi indispensabili per farlo in garage risparmiando
Offerte e Promozioni
È in offerta lo strumento da usare quando l’auto è in panne in mezzo alla strada
Offerte e Promozioni
Cosa non deve mai mancare all’interno dell’auto: gli accessori in offerta a meno di 10€
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.