KIA EV1 in arrivo, la citycar elettrica che sfida Twingo e ID. Every1

KIA EV1 è la risposta della casa automobilistica coreana alla Renault Twingo elettrica e alla futura versione di produzione della Volkswagen ID. Every1. Si tratta una piccola city car elettrica che fornirà un’alterativa alla KIA Picanto per chi desidera una BEV. Ovviamente, andando a posizionarsi sotto alla nuova KIA EV2 diventerà il modello d’accesso della gamma delle elettrica della casa automobilistica. Parlando con i colleghi inglesi di AutoExpress, il responsabile del design di Kia, Jochen Paesen, ha confermato l’importanza del segmento delle citycar per l’azienda e che qualsiasi modello elettrico che entrerà in questa categoria sarà un’auto in linea con i valori del marchio.

Siamo consapevoli dell’importanza del mercato delle auto di piccole dimensioni, quindi credo che dovremo continuare a lavorarci. Lo faremo alla maniera di Kia… Vogliamo assicurarci di essere notati. C’è molto movimento in quel settore.

UNA NUOVA CITYCAR ELETTRICA PER L’EUROPA

L’interesse per le piccole elettriche sta crescendo in Europa e sempre più case automobilistiche ci stanno lavorando e KIA intende proporre un suo modello. Inoltre, con l’introduzione della nuova categoria delle E-Car voluta dall’Unione Europea, queste vetture possono diventare ancora più interessati. Riuscire a realizzare un modello elettrico di piccole dimensioni, che soprattutto sia profittevole, non è semplice e rappresenta una sfida per le case automobilistiche. Renault, come sappiamo, ha collaborato a stretto contatto con il suo centro di ricerca e sviluppo in Cina per il progetto della nuova Twingo elettrica. KIA, invece, dovrà sfruttare le sinergie all’interno del Gruppo Hyundai per la sua piccola citycar elettrica.

Ci possiamo attendere che il design della citycar elettrica riprenda quello degli altri modelli elettrici di KIA, in particolar modo al livello del frontale. Dentro l’abitacolo non mancherà certamente la tecnologia con strumentazione digitale e il sistema infotainment, probabilmente quello semplificato che troviamo sulla nuova KIA EV2. Presto, ovviamente, per parlare della meccanica. Possibile che la nuova citycar elettrica possa poggiare sempre sulla piattaforma E-GMP a 400 V e che presenti un lunghezza di circa 3,7 metri. Ovviamente, al momento si tratta solamente di speculazioni dato che non ci sono informazioni precise. Arriverà quindi una KIA EV1, modello molto importante per i piani di crescita della casa automobilistica nel segmento delle elettriche in Europa. Non rimane che attendere maggiori informazioni su questo progetto.