Jeep Avenger elettrica, ecco quanto costerà con gli incentivi 2024

Jeep Avenger è un B-SUV che ha ottenuto un buon successo da quando è stato presentato. Questo modello ha vinto pure il prestigioso premio Car of the Year 2023. Come sappiamo, è proposto pure in una versione 100% elettrica con il ben noto powertrain Stellantis composto da un motore da 115 kW /156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh per un'autonomia di poco più di 400 km secondo il ciclo WLTP.

Parlando strettamente del modello BEV, è commercializzato negli allestimenti Longitude, Altitude e Summit. In tutti i casi, il B-SUV elettrico è compatibile con l'Ecobonus visto, come sappiamo, prevede un limite di costo pari a 35.000 euro più IVA, cioè 42.700 euro. Il listino è infatti il seguente.

Jeep Avenger elettrica Longitude: 39.400 euro

Jeep Avenger elettrica Altitude: 40.400 euro

Jeep Avenger elettrica Summit: 42.400 euro

Ricordiamo che l'attuale Ecobonus prevede 3.000 euro di sconto senza rottamazione e 5.000 euro con rottamazione. Se il Governo non tarderà ulteriormente, nel corso del mese di maggio dovrebbero entrare in vigore i nuovi incentivi 2024 che permetteranno di ottenere contributi superiori, fino ad oltre 13.000 euro con rottamazione di una vecchia vettura fino ad Euro 2 ed ISEE sotto i 30.000 euro.

QUANTO COSTA CON I NUOVI INCENTIVI?

Jeep Avenger elettrica Longitude: 33.400 euro – 31.900 con ISEE sotto i 30.000 euro

Jeep Avenger elettrica Altitude: 34.400 euro – 32.900 euro con ISEE sotto i 30.000 euro

Jeep Avenger elettrica Summit: 36.400 euro – 34.900 euro con ISEE sotto i 30.000 euro

Vediamo, dunque, quanto potrà costare Jeep Avenger elettrica con i nuovi incentivi 2024., è previsto un bonus di 6.000 euro che sale a 7.500 euro con ISEE sotto i 30.000 euro. Ecco come cambia il listino del B-SUV elettrico (non teniamo in considerazione eventuali promozioni e per la messa in strada vanno aggiunti 950 euro).

Se si dispone, invece, di auto Euro 3 o 4 da rottamare, si potranno avere i seguenti sconti: con Euro 3 10.000/12.500 euro e con Euro 4 9.000/11.250 euro. Ecco i prezzi con una vettura Euro 4 da rottamare.

Jeep Avenger elettrica Longitude: 30.400 euro – 28.150 euro con ISEE sotto i 30.000 euro

Jeep Avenger elettrica Altitude: 31.400 euro – 29.150 euro con ISEE sotto i 30.000 euro

Jeep Avenger elettrica Summit: 33.400 euro – 31.150 euro con ISEE otto i 30.000 euro

Jeep Avenger elettrica Longitude: 29.400 euro – 26.900 euro con ISEE sotto i 30.000 euro

Jeep Avenger elettrica Altitude: 30.400 euro – 27.900 euro con ISEE sotto i 30.000 euro

Jeep Avenger elettrica Summit: 32.400 euro – 29.900 euro con ISEE sotto i 30.000 euro

Ecco, invece, come cambiano i prezzi con un'auto Euro 3 da rottamare.

Infine, se si possiede una vecchia autovettura fino ad Euro 2 da rottamare, il contributo aumenta ulteriormente e si potrà arrivare addirittura fino a 11.000 euro o 13.750 euro (ISEE sotto i 30.000 euro).

Jeep Avenger elettrica Longitude: 28.400 euro – 25.650 euro con ISEE sotto i 30.000 euro

Jeep Avenger elettrica Altitude: 29.400 euro – 26.650 euro con ISEE sotto i 30.000 euro

Jeep Avenger elettrica Summit: 31.400 euro – 28.650 euro con ISEE sotto i 30.000 euro.

Dunque, nel migliore dei casi, Jeep Avenger elettrica si potrà avere a partire da poco di 25.000 euro. Non rimane, dunque, che attendere l'entrata in vigore del nuovo Ecobonus 2024.