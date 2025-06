FIAT Grande Panda benzina con cambio manuale, ancora più accessibile. Ecco quando arriva

Grande Panda è un modello molto importante per la strategia di crescita di FIAT. Si tratta di una vettura globale, pensata per andare oltre al solo mercato europeo. Oggi è proposta con una motorizzazione elettrica e da poco anche in quella ibrida (Mild Hybrid) che abbiamo avuto modo di provare. La gamma della FIAT Grande Panda è però destinata a crescere ulteriormente. Infatti, arriverà anche un modello con motorizzazione endotermica, niente elettrificazione, dotato di cambio manuale.

ANCORA PIÙ ACCESSIBILE

Quando arriverà la nuova FIAT Grande Panda benzina con cambio manuale? Il debutto è confermato entro la fine dell’anno. Questo è infatti quanto racconta il CEO di FIAT Olivier Francois, durante un’intervista al programma Shift di Radio24. Entro la fine dell’anno, dunque, la nuova Grande Panda diventerà ancora più accessibile grazie all’introduzione della nuova motorizzazione a benzina. Il modello ibrido parte da 18.900 euro. Quello a benzina costerà di meno, probabilmente attorno ai 16.000 euro come la Citroen C3 benzina che poggia sulla medesima piattaforma.

Olivier Francois non ha voluto fornire particolari dettagli tecnici sulla FIAT Grande Panda solo benzina e con cambio manuale. Verosimilmente, viste le sinergie in casa Stellantis, troveremo il solito 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV, proprio come sulla Citroen C3. Grazie a questa versione, la casa automobilistica punta a rendere ancora più interessante la Grande Panda su cui punta molto in termini di vendite.

BENE GLI INCENTIVI PER LE ELETTRICHE

Il Governo ha annunciato l’intenzione di offrire nuovi incentivi per le auto elettriche grazie ai fondi avanzati del Pnrr per l’infrastruttura di ricarica. Il CEO di FIAT vede positivamente l’arrivo del nuovo Ecobonus che permetterà di rendere il modello elettrico conveniente, dal punto di vista dei prezzi, tanto quanto quello endotermico.

Se il governo ci dà una mano sull’elettrico si arriverà allo stesso prezzo delle auto a benzina.

Non manca poi un passaggio sulla nuova FIAT 500 ibrida che sarà prodotta da novembre a Mirafiori. Non sarà più la vecchia 500 costruita in Polonia ma un nuovo modello di sicuro successo che porterà benefici positivi sul fronte dell’occupazione.

VIDEO