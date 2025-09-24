Ferrari elettrica, il conto alla rovescia è partito: cosa scopriremo il 9 ottobre?

Ricordiamoci che il 9 ottobre 2025 sarà una data molto importante per Ferrari. In questa giornata si terrà, infatti, il Capital Markets Day in cui il Cavallino Rampante svelerà i dettagli della nuova piattaforma su cui poggerà la sua prima auto elettrica. Infatti, questo modello sarà presentato in 3 fasi distinte. Dopo l’appuntamento di ottobre, all’inizio del 2026 il Cavallino Rampante offrirà un assaggio del look e dei concept di interior design. Qualche mese dopo, nella primavera del prossimo anno, questo “viaggio” alla scoperta della Ferrari elettrica culminerà con l’anteprima mondiale.

Insomma, manca davvero molto poco per scoprire i primi dettagli ufficiali della caratteristiche della prima auto elettrica di Maranello. Da tempo si parla di questa vettura e adesso sono ancora arrivate nuove foto spia particolarmente curiose perché mostrano un muletto dotato di una mimetica particolarmente pesante che fa sembrare la vettura una sorta di furgoncino/station wagon.

MANCA POCO

In precedenza avevamo visto diversi muletti della vettura dotati di una carrozzeria provvisoria presa in prestito dalla Maserati Levante, con alcuni elementi della Ferrari Purosangue. Questa volta vediamo una vettura camuffata in maniera molto differente, segno che forse sotto tutti questi elementi posticci c’è l’auto con le sue forme definitive. Le immagini hanno fatto ricordare la Ferrari 250 GT “Breadvan”, un esemplare unico costruito per gareggiare a Le Mans e caratterizzato per una carrozzeria decisamente anticonvenzionale, con una linea del tetto che si estendeva fino alla coda dell’auto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Derek Cornelissen (@derek.photography)

In ogni caso, passate indiscrezioni affermavano che la prima elettrica Ferrari potrebbe avere forme di un crossover. Speriamo che il 9 ottobre il Cavallino Rampate ci dica di più anche sulle forme di massima di questo modello, magari condividendo un semplice teaser. Maranello è stato molto bravo a non far trapelare particolari informazioni su questo modello. Di certo sappiamo solamente che disporrà di un sound artificiale che replicherà quello delle vetture endotermiche. Ci sono poi diverse speculazioni su come potrebbero essere posizionate le batterie ma di certo non c’è nulla.

I vertici di Maranello nel tempo hanno continuato ad evidenziare il fatto che la prima Ferrari elettrica sarà entusiasmante e che sarà sempre una “vera” Ferrari. Non possiamo fare altro che attendere il 9 ottobre per saperne di più su questo progetto che rappresenterà una vera svolta per la casa automobilistica.

