Questa è una curiosa soluzione cinese per gli incendi delle auto elettriche: la batteria viene sparata fuori

Sta facendo molto discutere un video che è presto diventato virale su di un sistema di espulsione per le batterie delle auto elettriche che entrerebbe in azione in caso di incidente. Lo sappiamo bene, gli incendi sulle auto elettriche possono diventare molto difficili da spegnere se vanno a coinvolgere la batteria. Per questo, le aziende stanno lavorando per rendere gli accumulatori sempre più sicuri, anche in caso di incidente. C’è chi ha pensato ad una soluzione differente. Al Power Battery Launch Technology Demonstration and Exchange Meeting, il Chinese Vehicle Collision Repair Technical and Research Center ha effettuato la dimostrazione di una sua idea. In pratica, ha preso e modificato una iCar 03 elettrica di Chery per integrare un sistema che in caso di necessità “spara” fuori dalla vettura il pacco batteria.

L’obiettivo di questa soluzione sarebbe allontanare la batteria dall’auto prima che possa prendere fuoco. Il video della dimostrazione è diventato subito virale in Cina e ha dato il via a molte discussioni visto che un sistema del genere presenta diverse criticità e rischi per la sicurezza.

UNA SOLUZIONE PEGGIORE DEL PROBLEMA

Secondo quanto racconta la stampa cinese, il sistema funziona in modo molto simile a un airbag. Se i sensori rilevano un aumento anomalo della temperatura della batteria, il sistema può espellere l’accumulatore fuori dall’auto in meno di un secondo. Da quanto si vede nel filmato, la batteria viene scagliata ad una distanza di diversi metri. Inutile dire che più di qualcuno ha sollevato dubbi su di un’operazione simile. Va bene allontanare l’accumulatore prima che possa eventualmente prendere fuoco per salvaguardare gli occupanti della vettura, però bisogna ricordarsi che una batteria può pesare diverse centinaia di kg e quindi può diventare un oggetto pericoloso se espulso in quel modo. Per evitare ogni problema, l’auto dovrebbe trovarsi isolata, lontana da pedoni e altre vetture.

Inoltre, se l’incidente dovesse essere grave, la struttura dell’auto potrebbe essere danneggiata al punto tale da non permettere l’espulsione dell’accumulatore. Insomma, un tentativo curioso che però ha più svantaggi che vantaggi. A seguito della diffusione del filmato, Chery ha preso immediatamente le distanze, affermando di non essere in alcun modo coinvolta in questo progetto.

Questo non ha nulla a che fare con iCAR, per favore siate razionali.

Alcune indiscrezioni affermavano anche che nella dimostrazione fosse coinvolto il Joyson Group, ma l’azienda ha successivamente negato ogni coinvolgimento. Alla fine, questo sistema è un vicolo cieco. Sparare fuori dall’auto una batteria da mezza tonnellata in mezzo al traffico rischia di fare più danni che l’incendio. In condizioni reali, poi, le variabili sono troppe. Insomma, non è un progresso…

