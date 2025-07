Elon Musk Vs Donald Trump, scontro su America Party. Quali rischi per Tesla?

Lo scontro tra Elon Musk e Donald Trump è a 360 gradi ed è molto difficile pensare che la frattura tra i due possa essere ricomposta. L’ultimo atto di questa sfida a distanza, a suon di annunci via social, è arrivata domenica con la nascita del partito di Elon Musk “America Party” con cui l’imprenditore sudafricano intende dare agli americani una terza opzione per salvare il Paese dalla bancarotta. Dove porterà questa nuova iniziativa di Musk lo scopriremo nel tempo. Intanto, questa nuova missione politica sta preoccupando molto gli investitori che temono che il CEO si lasci distrarre troppo in un momento in cui dovrebbe rimanere totalmente concentrato visto che la sua azienda sta attraversando un momento di difficoltà.

ULTERIORI RISCHI PER TESLA

Insomma, l’azienda oggi non sta attraversando un momento felice della sua storia ed è alle prese con diversi problemi, come il calo delle vendite, dovuti in parte anche dalle azioni decisamente discutibili di Elon Musk quando era alla guida del Doge. Già all’epoca, investitori ed analisti erano preoccupati che Elon Musk potesse allontanarsi troppo dalla sua azienda. Adesso, con il lancio del partito America Party, nato come conseguenza dello scontro con Trump, sono tornati i timori di conseguenze negative per la casa automobilistica.



L’analista esperto di tecnologia Dan Ives di Wedbush ha affermato che Musk è la “risorsa più importante” di Tesla e che la sua decisione di addentrarsi ulteriormente nella politica metterà probabilmente sotto pressione le azioni della società.

Tesla ha bisogno di Musk come CEO e come sua risorsa più importante, e non vuole che imbocchi di nuovo la strada politica…mentre allo stesso tempo si mette contro Trump. Non ci sorprenderebbe se a un certo punto intervenisse il consiglio di amministrazione di Tesla, data la natura politica di questa iniziativa, ma dipenderà da quanto lontano si spingerà Musk.

Nello scontro tra Trump e Elon Musk a pagarne le spese potrebbe quindi essere Tesla e in generale tutte le attività che fanno parte della galassia dell’imprenditore sudafricano. I toni tra le parti sono particolarmente accesi e se prima l’amministrazione Trump in qualche modo puntava a favore le attività di Elon Musk, adesso potrebbe avvenire il contrario, complicando ulteriormente il lavoro di Tesla. Insomma, una situazione estremamente delicata in un momento in cui la concorrenza cinese sta diventando sempre più forte. C’è poi la partita della guida autonoma su cui Elon Musk ha scommesso tutto. Per poter portare avanti questo progetto, ricordiamo, servono anche delle modifiche alle normative ma anche qui, la partita è politica. Insomma, tanti rischi per uno scontro del tutto personale. Come andrà? Lo scopriremo…