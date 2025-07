Slate Auto, il pickup elettrico super economico è la prima "vittima" delle politiche di Trump

La decisione dell’amministrazione Trump di eliminare dalla fine di settembre il credito d’imposta di 7.500 dollari per l’acquisto di nuove auto elettriche sembra aver già fatto una prima “vittima". Ve la ricordate Slate Auto, una nuova startup americana sostenuta anche da Amazon che si è posta l’obiettivo di offrire un pickup elettrico davvero accessibile a partire da meno di 20 mila dollari? Tale prezzo era possibile, raccontava l’azienda, proprio grazie alla disponibilità degli incentivi che, adesso, Trump ha voluto eliminare. Infatti, all’interno del suo sito web non troviamo più la grande scritta che pubblicizzava un prezzo di partenza al di sotto dei 20 mila dollari.

Questo cambiamento “politico" potrebbe rappresentare undi realizzare un veicolo elettrico davvero conveniente. Slate non ha fornito un prezzo preciso per il veicolo elettrico durante l’evento di lancio; e non ha ancora comunicato quale sarà il prezzo di partenza effettivo. Sapevamo solamente che grazie al credito d’imposta sarebbe costato meno di 20 mila dollari. L’azienda non inizierà a costruire i suoi pickup prima del 2026 ma è difficile che per allora lo scenario politico possa cambiare con la reintroduzione degli incentivi. Proprio il prezzo molto interessante aveva permesso all’azienda di farsi immediatamente conoscere.

Per poter offrire un pickup elettrico ad un prezzo così concorrenziale, incentivi a parte, l’idea di Slate era quella di proporre un pickup a partire da una versione base assolutamente essenziale e spartana. Ovviamente, la vettura poteva poi essere personalizzata in ogni modo ma il costo chiaramente saliva. La particolarità del progetto della startup americana aveva riscosso un grande successo tanto da aver ricevuto oltre 100 mila prenotazioni nelle prime due settimane dalla presentazione del suo pickup. Il calo dei prezzi delle batterie e l’approccio essenziale di Slate potrebbero comunque consentire all’azienda di fissare un prezzo competitivo ma senza il credito d’imposta, l’azienda perde il suo punto di forza e si trova ad affrontare una sfida più impegnativa. Come andrà? Lo scopriremo nel corso del tempo.



