Slate, il pickup elettrico economico è già un successo: boom di ordini

Successo immediato per Slate, la startup americana sostenuta anche da Jeff Bezos, che punta a portare sul mercato un’auto elettrica davvero accessibile. Il suo primo modello, un pickup elettrico offerto a 20 mila dollari grazie agli incentivi federali fiscali, ha fatto il pieno di ordini. Presentato alla fine di aprile, ha già ricevuto oltre 100 mila prenotazioni. Gli interessati per il momento devono limitarsi a versare 50 dollari, rimborsabili, per preordinare il veicolo. Sebbene alla fine non è detto che tutte le prenotazioni si traducano in ordini definitivi veri e propri, dimostrano comunque come ci sia interesse non solo verso questo progetto ma pure sulla possibilità di poter mettere le mani su di una vettura elettrica dal prezzo estremamente competitivo.

Numeri ancora più impressionanti se pensiamo che fino a poche settimane fa, questa startup era praticamente sconosciuta a tutti ma in poco tempo grazie al suo progetto innovativo, è riuscita a catturare l’attenzione delle persone e di molti potenziali clienti.

IL SEGRETO? TUTTO OPTIONAL

L’obiettivo di Slate, senza mezzi termini, è quello di proporre auto elettriche economiche. Come vuole farlo? Portando sul mercato una vettura dove praticamente tutto è un’optional, persino gli altoparlanti. Tuttavia, per chi si accontenta e non vuole accessori o particolari personalizzazioni, Slate propone un pickup elettrico ad un prezzo molto appetibile, soprattutto se pensiamo quanto può costare un modello di questa categoria negli Stati Uniti. Ovviamente, l’azienda mette a disposizione molteplici possibilità di personalizzazione per chi vuole spendere di più, che permettono addirittura al pickup di diventare un SUV. L’azienda offre quindi solo lo stretto necessario. Il resto è solo optional. In questo modo, però, il prezzo di partenza è davvero interessante.

SPECIFICHE: MOTORE E AUTONOMIA

Ricordiamo alcune delle principali caratteristiche tecniche del pickup elettrico di Slate. Lungo circa 4,4 m, è proposto con due powertrain differenti. Il primo offre una potenza di 150 kW (204 CV) ed è alimentato da una batteria con una capacità di 52,7 kWh che permette un’autonomia di 150 miglia (241 km) secondo il ciclo EPA. Per chi ha bisogno di fare più strada c’è una batteria da 84,3 kWh che aumenta la percorrenza a 240 miglia, cioè circa 386 km.

Un certo Elon Musk aveva promesso in passato un’auto elettrica da 25 mila dollari. Alla fine, però, le cose sono andate in maniera ben differente. Sarà Slate a portare sul mercato una BEV davvero accessibile? La promessa è di portare su strada le prime unità entro la fine del 2026. Non rimane che pazientare e scoprire se la startup riuscirà nel suo progetto molto ambizioso.