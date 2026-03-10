Auto ibride, 7 modelli che consumano poco e costano meno di quanto pensi

Il trend del mercato dell’auto è orientato chiaramente verso le auto ibride. Una soluzione che piace e convince sempre di più, sia per i consumi che per il prezzo. Anche perché questa tipologia di motorizzazione è oggi oggetto di interessanti agevolazioni fiscali (anche per i privati, non solo per le aziende). Comprare un’auto ibrida nuova, quindi, è oggi fattibile, con prezzi più accessibili rispetto al passato. Oggi è possibile trovare auto ibride a meno di 20.000 euro che sono efficienti e ben equipaggiate. Vediamo quali sono questi modelli ibridi a cui fare riferimento.

Toyota Aygo X Hybrid

La Toyota Aygo X Hybrid è al momento la citycar più efficiente del mercato italiano. Con il restyling del 2025 ha abbandonato il vecchio tre cilindri da 72 CV per adottare lo stesso powertrain Full Hybrid 1.5 da 116 CV della Yaris, portando i consumi dichiarati a 3,7 litri per 100 km e le emissioni a 85 g/km di CO2 nel ciclo WLTP. Lo scatto da 0 a 100 km/h si copre in 9,2 secondi e la velocità massima raggiunge i 172 km/h. Il listino parte da 20.850 euro, ma con il Bonus Toyota in caso di permuta o rottamazione scende a 17.950 euro.

Toyota Yaris Hybrid

La Toyota Yaris Hybrid condivide lo stesso schema tecnico e la stessa origine del powertrain dell’Aygo. Disponibile nelle versioni Hybrid 115 da 116 CV e Hybrid 130 da 130 CV, dichiara consumi nell’ordine di 3,8 litri per 100 km, penalizzata rispetto all’Aygo X dal peso e dalle dimensioni maggiori. Il listino del Model Year 2026 parte da 24.550 euro, ma con le diverse promozioni è possibile acquistarla intorno ai 19.950 euro con permuta o rottamazione. Non a caso è l’auto più venduta tra le Full Hybrid in Italia.

Mazda 2 Hybrid

La Mazda 2 Hybrid è la gemella giapponese della Yaris. Stessa piattaforma, stesso powertrain Full Hybrid da 116 CV, stessi consumi dichiarati tra 3,8 e 4,2 litri per 100 km. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 9,7 secondi, la velocità massima è di 175 km/h. La prova su strada ha misurato medie di 3,2 litri per 100 km in città con guida attenta, tra 4 e 5 litri in extraurbano con andatura normale, e fino a 6,5 litri in autostrada a velocità sostenute. Di listino parte da 24.990 euro, ma con permuta o rottamazione scende spesso intorno ai 19.250 euro grazie alle promozioni Mazda.

Suzuki Swift Hybrid

La Suzuki Swift Hybrid è l’unica di questa selezione con la trazione integrale. Una caratteristica praticamente unica nel segmento B. Il sistema è un Mild Hybrid 12V abbinato a un tre cilindri 1.2 da 83 CV. I consumi dichiarati si attestano a 4,4 litri per 100 km in ciclo WLTP, con emissioni di 98 g/km di CO2. La velocità massima raggiunge i 165 km/h. Il listino parte da 20.900 euro, con promozioni che la portano a 16.900 euro grazie agli incentivi Suzuki in caso di permuta o rottamazione.

MG3 Hybrid+

La MG3 Hybrid+ è l’unica della lista che non viene dal Giappone. Ed è anche la più potente di questa selezione. Il sistema Full Hybrid abbina un 1.5 aspirato a ciclo Atkinson da 102 CV a un motore elettrico da 136 CV, per una potenza complessiva di 195 CV e uno 0-100 km/h in 8 secondi netti. La velocità massima si ferma a 170 km/h. I consumi dichiarati sono 4,4 litri per 100 km. Nel test su strada la media reale si è attestata su 5 litri per 100 km in percorso misto, con punte di 4,4 litri nel solo extraurbano costante sotto i 90 km/h. Il listino della versione Standard parte da 19.990 euro. Con le promozioni arriva intorno ai 17.440 euro con finanziamento.

Fiat Grande Panda Hybrid

La Fiat Grande Panda Hybrid porta in lista il design italiano e una tecnologia di transizione tra il Mild Hybrid e il Full Hybrid. Il sistema abbina il tre cilindri 1.2 turbo PureTech da 100 CV a un motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione eDCT a 6 rapporti, per una potenza complessiva di 110 CV. Da 0 a 100 km/h ci mette 11,2 secondi, mentre la velocità massima è di 160 km/h. Il listino parte da 18.900 euro nell’allestimento POP, con promozioni in caso di rottamazione e finanziamento che l’hanno portata a 15.950 euro.

Fiat Pandina

La Fiat Pandina chiude la lista come scelta d’ingresso assoluta. La Pandina monta un 1.0 Mild Hybrid da 65 CV aggiornato alla normativa Euro 6e-bis. Il listino parte da 15.950 euro. La promozione di marzo porta il prezzo a 9.950 euro con finanziamento e senza obbligo di rottamazione. È uno dei prezzi più bassi mai visti su un’auto ibrida nuova in Italia. Non è la più efficiente del gruppo, ma è l’unica che si avvicina alla soglia dei 10.000 euro.