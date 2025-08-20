Debutta l’AUDI E5 Sportback, la station wagon elettrica con tecnologie all’avanguardia

AUDI, il nuovo marchio lanciato da Audi esclusivamente per il mercato cinese, ha ufficialmente avviato i preordini della E5 Sportback. Si tratta di una station wagon elettrica sviluppata in collaborazione con SAIC e presentata come un punto di incontro tra l’ingegneria tedesca e l’innovazione cinese. Il debutto della E5 Sportback, presentata in anteprima al Salone di Shanghai 2025, rappresenta il primo passo concreto della strategia “In China, for China” adottata dal Gruppo Volkswagen per rafforzare la propria presenza nel più importante mercato automobilistico del mondo.

Caratteristiche e novità

La E5 Sportback nasce sulla nuova(ADP), sviluppata con architettura da 800 V per supportare ricariche ultraveloci. Secondo i dati ufficiali, una ricarica di appena dieci minuti sarebbe sufficiente per aggiungere 370 km di autonomia. Le, con trazione posteriore o integrale e batterie da 76, 83 o 100 kWh. La Pioneer RWD, modello d’ingresso, offre 618 km di autonomia CLTC, una potenza di 220 kW e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi. La variante Pioneer Plus raggiunge invece i 773 km di autonomia grazie alla batteria più capiente e a un motore da 300 kW.

Per prestazioni superiori ci sono le versioni Pioneer Quattro e Flagship Quattro. La Pioneer Quattro abbina trazione integrale e batteria da 83 kWh per una potenza complessiva di 386 kW e un’autonomia di 623 km. Il vertice della gamma è rappresentato dalla Flagship Quattro, che monta una doppia unità elettrica con 200 kW sull’anteriore e 379 kW sul posteriore. Con una potenza combinata di 579 kW (circa 776 CV), accelera da 0 a 100 in 3,4 secondi e ha un’autonomia dichiarata di 647 km.

Dal punto di vista delle dimensioni, la E5 Sportback misura 4,88 metri in lunghezza, 1,96 in larghezza e 1,47 in altezza, con un passo di 2,95 metri. Il veicolo può ospitare comodamente cinque passeggeri. All’interno dell’abitacolo, il protagonista assoluto è un enorme schermo LED da 59” che si estende da un’estremità all’altra del cruscotto. Il sistema operativo AUDI OS è gestito da un chip Snapdragon 8295, ed è presente un assistente vocale sviluppato da ByteDance, la società madre di TikTok. Grazie all’intelligenza artificiale Doubao, il sistema promette interazioni vocali fluide e una comprensione semantica di alto livello.

Dal punto di vista tecnologico ampio spazio è riservato alla guida assistita. AUDI E5 Sportback è equipaggiata con 27 sensori, tra cui un LIDAR fornito da Hesai, tre radar a onde millimetriche, 12 sensori a ultrasuoni e 11 telecamere. Tutti i dati raccolti vengono elaborati dal sistema ADAS sviluppato da Momenta, con il supporto del chip Nvidia Orin X. Questo pacchetto tecnologico offre una base solida per la guida semi-autonoma, mirando a garantire sicurezza e comfort anche nei contesti urbani più complessi.

I prezzi della AUDI E5 Sportback partono da 28.200€ (235.900 yuan) per la versione Pioneer e arrivano fino a 38.230€ (319.900 yuan) per la più potente Flagship Quattro, con le varianti intermedie proposte a 32.260€ (269.900 yuan).

Una station wagon per un mercato particolare

È interessante ricordare che tradizionalmente le station wagon sono una tipologia di auto che non ha mai avuto grande successo in Cina. Le cose stanno cambiando anche grazie alla diffusione degli ultimi anni di modelli come la Zeekr 007 GT, la Nio ET5T e la Stelato S9T. In questo contesto, la E5 Sportback prova a ritagliarsi il suo spazio e a inserirsi nel mercato cinese.



