Nio accelera sull’Europa: nel 2025 e 2026 debutto con nuovi modelli

Nio torna a interessarsi al mercato automotive nostrano, annunciando la sua espansione in sette nuovi mercati europei tra il 2025 e il 2026: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Lussemburgo, Polonia e Romania. A comunicarlo è stata la stessa azienda attraverso un post pubblicato sulla piattaforma X.

NIO Entering Seven New European Markets We’re excited to share that NIO is expanding into seven new European markets. In 2025 and 2026, we will launch in Austria, Belgium, the Czech Republic, Hungary, Luxembourg, Poland, and Romania. We’re working with local distributor partners… pic.twitter.com/onLXim6pix — NIO (@NIOGlobal) June 3, 2025

L’espansione avverrà tramite una rete di partner locali. Nei Paesi del Benelux, in particolare in Belgio e Lussemburgo, Nio ha stretto una collaborazione con Hedin Mobility Group, già attivo nel settore dei servizi di mobilità. Per quanto riguarda l’Europa centrale e orientale, sarà AutoWallis il gruppo incaricato di supportare l’ingresso del marchio in Austria e Ungheria a partire dal prossimo anno, con una seconda fase che prevede il debutto in Repubblica Ceca, Polonia e Romania nel 2026.

I NUOVI MODELLI

L’offerta prevista per questi mercati comprenderà cinque modelli: Nio ES6, ES8, ET5, ET5 Touring e il primo veicolo targato Firefly, sottomarca recentemente lanciata da Nio. In particolare, l’ES6 e l’ES8 rappresentano i SUV della gamma, mentre l’ET5 e la variante Touring incarnano l’idea del brand di un’elettrica dalle prestazioni elevate in formato berlina e wagon. Firefly, al momento, conta un solo modello, un’auto compatta pensata per l’ambito urbano, che sarà introdotta anche in Europa tra giugno e agosto, secondo quanto dichiarato dal presidente e co-fondatore Qin Lihong.

L’attuale presenza europea di Nio include Norvegia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca. Il debutto assoluto in Europa risale al 2021, quando l’azienda scelse la Norvegia come primo mercato d’oltremare, aprendo la sua prima Nio House a Oslo nell’ottobre dello stesso anno. Da allora, sono stati introdotti in Europa i modelli ES8, ES7, ES6, ET7, ET5 ed ET5T. Tuttavia, nel corso del 2024 l’attività del brand nel Vecchio Continente ha rallentato, complice la decisione di concentrare risorse e sviluppo sul mercato domestico cinese. L’ultimo passo rilevante in Europa è stato l’avvio delle consegne del nuovo ES8 su piattaforma NT 2.0 nel settembre dello scorso anno.

C’E’ ANCHE ONVO!

Parallelamente, anche i due nuovi marchi Onvo e Firefly hanno fatto il loro ingresso sul mercato. Onvo ha presentato l’L60, un SUV medio a cinque posti, nel settembre del 2024, con prime consegne in Cina iniziate a fine mese. Firefly, invece, ha debuttato ufficialmente con il suo primo modello il 19 aprile 2025.