Ultimi giorni per attivare Telepass Sempre con canone zero: ecco la promo

Restano pochi giorni per attivare la promo dedicata a Telepass Sempre, il piano in abbonamento che include il dispositivo Telepass colorato gratis, per pagare il pedaggio con sconti su 19 tratte. In aggiunta, per i nuovi utenti c’è anche la possibilità di ottenere il 50% di cashback sul pedaggio, utilizzando il codice 50PED in app, per ottenere un rimborso massimo di 5 euro al mese.

Per tutti i nuovi utenti, Telepass Sempre è ora disponibile con canone zero per 12 mesi. Al termine del periodo promozionale, il servizio si rinnoverà al costo di 3,90 euro al mese. L’offerta è disponibile fino al prossimo 10 febbraio ed è attivabile tramite il sito ufficiale di Telepass, da cui scaricare l’applicazione, da tutti i nuovi utenti.

Un ecosistema di servizi e una promo da cogliere al volo

Scegliere Telepass Sempre significa poter accedere al dispositivo Telepass per il telepedaggio e anche ai servizi di mobilità in app, in modo da poter sfruttare al massimo tutto l’ecosistema di Telepass, con condizioni vantaggiose.

Ricordiamo che tramite l’app di Telepass è possibile monitorare i transiti in autostrada, trovare e pagare parcheggi, acquistare le vignette elettroniche per i viaggi all’estero, gestire gli accessi all’Area C di Milano ma anche pagare il bollo e prenotare la revisione o ancora acquistare skipass e il Venezia Pass.

Si tratta, quindi, di un ecosistema completo e ricco di vantaggi a cui è oggi possibile accedere con una promo molto interessante. Telepass Sempre con canone zero per un anno (poi 3,90 euro al mese) e con la possibilità di sfruttare il cashback del 50% sui pedaggi per ottenere fino a 5 euro di rimborso (fino al prossimo mese di maggio) è l’opportunità giusta da cogliere al volo.

La promo resterà disponibile soltanto fino al prossimo 10 febbraio 2026 e può essere attivata di seguito.