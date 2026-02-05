Formula E, Porsche GEN4: 600 kW, trazione integrale ed efficienza oltre il 97%

Con una potenza di 600 kW (816 CV), trazione integrale permanente, nuovi pneumatici e una deportanza aumentata, il cosiddetto GEN4 di Porsche offre il più grande salto prestazionale mai visto fino ad ora nel campionato di Formula E. I veri limiti, tuttavia, vengono spinti ancora oltre da componenti sviluppati internamente dalla Casa tedesca.

Si tratta di componenti progettati per essere più leggeri, offrire prestazioni di livello e ridurre i costi allo stesso tempo. Fino al mese di ottobre, Porsche Motorsport proseguirà nello sviluppo del pacchetto hardware più ampio mai progettato per la Formula E ma, successivamente, l’attenzione verrà spostata sulla continua ottimizzazione del software. I processi di sviluppo in Formula E seguono logiche simili a quelle delle sportive Porsche di serie, ma portate all’estremo. Come sottolinea Thomas Laudenbach, la categoria rappresenta un laboratorio tecnologico in cui Porsche sviluppa soprattutto soluzioni destinate alle auto stradali.

Con l’arrivo di GEN4, il lavoro interno si è ulteriormente ampliato includendo anche il convertitore DC/DC e il sistema brake-by-wire, che si aggiungono a un pacchetto già molto completo: software di gestione, inverter, motore elettrico, trasmissione, differenziale, alberi di trasmissione e numerosi componenti del gruppo propulsore, del raffreddamento e delle sospensioni posteriori.

Il GEN4 segna un’evoluzione profonda del programma Porsche in Formula E, partendo da una base già estremamente efficiente: l’attuale powertrain supera il 97% di rendimento, con perdite energetiche inferiori al 3% tra batteria e ruote. Sul nuovo progetto, oltre a ulteriori miglioramenti dell’efficienza, lo sviluppo si è concentrato su riduzione del peso, maggiore durata dei componenti e contenimento dei costi, seguendo una logica molto vicina a quella delle auto elettriche di serie. L’incremento di potenza a 600 kW in Attack Mode, pari a +71%, rappresenta però il cambiamento più evidente e giustifica la definizione di “rivoluzione".

Avviato nel 2024, il progetto GEN4 è stato portato avanti in parallelo ai programmi GEN3 e GEN3 Evo, mentre Porsche era ancora impegnata nella lotta mondiale in Formula E. Lo sviluppo ha seguito un approccio agile: simulatore al centro del lavoro per ottimizzare risorse e budget, affiancato da test in pista che hanno già superato i 1.470 km tra Monteblanco e Almerìa. Le prime fasi si sono concentrate su affidabilità e integrazioni dei sistemi, per poi spostare progressivamente l’attenzione sulle prestazioni.

Le impressioni dei piloti confermano il salto tecnico: la nuova aerodinamica garantisce maggiore deportanza, soprattutto nelle curve veloci, mentre la trazione integrale permanente e l’enorme potenza rendono l’auto più aggressiva in accelerazione e frenata. Il GEN4 cambia radicalmente il modo di guidare in Formula E e anticipa una trasformazione significativa anche dal punto di vista sportivo.