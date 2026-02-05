Noleggio di auto e furgoni: prezzi scontati e tante promo per chi sceglie oggi Locauto

Locauto è, sempre di più, un punto di riferimento per il noleggio di auto e furgoni, grazie a una gamma di offerte e servizi che fa la differenza, garantendo una lunga serie di vantaggi per gli utenti. I servizi di noleggio proposti dall’azienda sono disponibili direttamente tramite il sito ufficiale di Locauto da cui è possibile prenotare il veicolo desiderato, fornendo tutti i dati richiesti.

Perché scegliere Locauto per il noleggio fa la differenza

Con Locauto è possibile accedere a una lunga serie di vantaggi che possono garantire notevoli vantaggi per gli utenti. Si parte dall’accesso gratuito al programma fedeltà MyLocauto Friends che garantisce fino al 20% di sconto sul noleggio di auto e furgoni.

Lo sconto cresce nel tempo, noleggio dopo noleggio da parte dell’utente. Per raggiungere il livello più alto del programma (e quindi il massimo sconto su auto e furgoni) è sufficiente effettuare sei noleggi.

Gli utenti Locauto, inoltre, possono accedere alla promo Deposito cauzionale zero, che permette di noleggiare un veicolo senza alcun blocco sulla carta, ma anche all’iniziativa Locauto Young, con tariffe dedicate per i neopatentati che hanno la possibilità di noleggiare un’auto con condizioni agevolate, scegliendo tra una selezione di veicoli.

Da non sottovalutare tutte le promo per chi ha bisogno di un furgone: è possibile puntare su VAN KM Libero, per noleggiare un veicolo con chilometraggio illimitato al prezzo della tariffa da 100 chilometri al giorno. Da segnalare anche che i clienti con Partita IVA hanno la possibilità di ottenere il 10% di sconto sul noleggio, effettuando la prenotazione entro il 31 marzo.

Per gli utenti Locauto c’è la possibilità di aggiungere il dispositivo Tollpass che permette di viaggiare sulla rete autostradale evitando le attese al casello, con un costo di 17,50 euro + tasse al giorno che comprende il noleggio e tutti i pedaggi autostradali, senza limiti di utilizzo.

Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Locauto: