Tornerà la FIAT Punto? Per Olivier Francois, "dipende"...

FIAT ha grandi speranze per la Grande Panda che vede il marchio tornare protagonista nel segmento B. La casa automobilistica sta anche pianificando l’arrivo di nuovi modelli. Presto sarà lanciata la nuova 500 ibrida ma già sappiamo che entro l’anno debutterà un nuovo SUV che al momento conosciamo con il nome di Pandissima. Arriverà poi una fastback e un nuovo pickup. C’è chi vorrebbe che la casa automobilistica provasse a rilanciare la FIAT Punto, un’auto che è stato un vero e proprio successo e che ha salutato il mercato oramai da diversi anni. L’interesse è testimoniato anche da diversi render realizzati da designer come quello di Mirko del Prete che proponiamo. Una nuova FIAT Punto? Sebbene da tempo gli appassionati discutano sulla possibilità che la casa automobilistica rilanci questo modello per offrire un’ulteriore alternativa accessibile al segmento B, non ci sono piani ufficiali. Per il momento, il costruttore punta sulla Grande Panda. In ogni caso, non si può escludere davvero del tutto che in futuro la Punto non possa davvero tornare, soprattutto se il mercato evolverà in una certa direzione. Quale? Lo ha spiegato direttamente il CEO di FIAT, Olivier Francois, parlando con i colleghi di El Mundo all’interno di un’intervista.

IN FUTURO CHISSÀ…

Al numero uno di FIAT è stato chiesto esplicitamente di un possibile ritorno all’interno della gamma di modelli come la FIAT Punto o la Uno.

Dipende. Oggi la gente preferisce i SUV, mentre i modelli elettrici devono essere bassi e snelli, quindi c’è un conflitto di interessi. Se le batterie si evolveranno al punto che l’aerodinamica diventerà meno importante, potremmo tornare a modelli a due volumi e alle forme che hanno reso Punto o Uno un successo.

Dunque, pare che non ci sia una totale chiusura alla possibilità che modelli come la Punto possano in futuro tornare. Oggi non ci sono comunque piani e serviranno anche precise condizioni di mercato affinché se ne torni davvero a discutere all’interno della casa automobilistica. Parlando della Punto, Olivier Francois ricorda pure di essere stato lui a decidere di non dare più un’erede a questo modello. All’epoca, questi modelli erano poco redditizi e gli investimenti andavano in altre direzioni. Poi con Stellantis è stato possibile sfruttare nuove sinergie che hanno permesso di arrivare a lanciare la nuova FIAT Grande Panda che, ricordiamo, è un modello globale visto che sarà venduto anche al di fuori dell’Europa.



[Render]

[Fonte]