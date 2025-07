Alfa Romeo Giulia, due serie speciali in Cina per festeggiare i 115 anni del Biscione

Alfa Romeo festeggia 115 anni di storia e per celebrare questa ricorrenza anche in Cina ha deciso di offrire due serie speciali in edizione limitata dedicate esclusivamente a questo mercato. Si tratta della Giulia Speciale Tribute e della Giulia Daytona Tribute.

SPECIALE TRIBUTE E DAYTONA TRIBUTE

Esclusive per la Cina e questo significa che non arriveranno in Europa. Alfa Romeo Giulia Speciale Tribute è basata sulla versione Quadrifoglio e questo significa che sotto la cofano troviamo il motore turbo V6 di 2,9 litri in grado di erogare 520 CV che permettere, quindi, presentazioni elevatissime. Questo modello si caratterizza per un speciale livrea gialla con una serie di elementi di colore nero a contrasto, tra cui il tetto. Non mancano ovviamente loghi specifici e dettagli in fibra di carbonio. Il look è una chiaro richiamo all’iconica 33 Pininfarina Coupé Prototipo Speciale del passato. Un modello, dunque, nato per divertire tra le curve e garantire quella sportività che Alfa Romeo è solita proporre nelle sue vetture top di gamma con il marchio del Quadrifoglio.



C’è poi la Giulia Daytona Tribute. In questo caso, sotto al cofano troviamo un motore 4 cilindri turbo benzina di 2 litri in grado di erogare 280 CV. Saranno proposte 5 livree differenti ispirate alla 33/2 Daytona. In tutti i casi, troveremo il tetto nero a contrasto e una numerazione speciale sulla carrozzeria. Non mancheranno dettagli in fibra di carbonio pensati per rendere ancora più esclusiva la vettura. Questo modello è stato già messo in vendita in Cina ad un prezzo di 353.000 yuan che al cambio sono circa 41.760 euro. Complessivamente, ne saranno realizzati 5 esemplari.

Alfa Romeo, dunque, ha voluto celebrare i suoi 115 anni in questo modo anche sul mercato cinese con dei modelli esclusivi in serie limitata.