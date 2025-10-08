Tesla in Italia: tassi agevolati su maxirata e leasing per Model 3 e Model Y

Tesla Model 3 RWD “base” a partire da 24.990 euro grazie agli incentivi auto 2025 e al Bonus Tesla. Questa promozione molto interessante non è però l’unica che attualmente la casa automobilistica propone in Italia per spingere sulla vendita delle sue auto. Tesla ha infatti ricordato alcune offerte sui prodotti finanziari per chi scegli in questo periodo alcune versioni di Tesla Model 3 e Tesla Model Y.

TASSI AGEVOLATI

Di cosa parliamo esattamente? Tesla intende spingere molto sulla vendita della Model 3 base RWD. Non c’è infatti solamente l’offerta legata agli incentivi. La casa automobilistica ha deciso di proporre un tasso promozionale dello 0,99% sull’acquisto con Maxirata, ora applicabile a tutte le combinazioni di durata disponibili. Ma non è finita. Infatti, per chi decide di optare per il leasing, Tesla propone un tasso promozionale dello 0%, applicabile anche in questo caso a tutte le combinazioni di durata disponibili.

Passiamo adesso alla Tesla Model Y. Per chi intende acquistare la versione Long Range Dual Motor con trazione integrale, la casa automobilistica offre un tasso promozionale dell’1,99% sia per acquisto con Maxirata e sia per Leasing finanziario. Ma non è finita qui perché per i clienti interessati alla modalità di Noleggio a Lungo Termine viene confermata la promozione di 5.000 euro (IVA esclusa) di vantaggio cliente con Ayvens, valido su tutte le versioni di Model 3 e Model Y (ad eccezione di Model Y Performance). Attenzione ad un particolare importante che Tesla evidenzia nel suo comunicato e cioè che tutte queste promozioni non sono cumulabili con il Tesla Bonus.

Infine, i proprietari Tesla con un pacchetto Autopilot al massimo potenziale possono ora trasferirlo gratuitamente a un nuovo modello della gamma della casa automobilistica (Model S, X, 3 e Y) fino a fine anno.