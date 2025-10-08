Cerca

Hyundai “45”: la concept car che ha acceso anticipato IONIQ 5

Ispirata alla Pony Coupé del 1974, la concept car Hyundai 45 ha unito passato e futuro, aprendo la strada alla rivoluzionaria IONIQ 5.

Hyundai “45”: la concept car che ha acceso anticipato IONIQ 5
Vai ai commenti
Riccardo Mantica
Riccardo Mantica
Pubblicato il 8 ott 2025

Sono passati già 5 anni da quando Hyundai presentò la “45”. Quella concept car elettrica che avrebbe anticipato il linguaggio stilistico e tecnologico della futura IONIQ 5. Un progetto nato come omaggio alla storica Pony Coupé Concept del 1974. Quel progetto automobilistico a firma di Giorgetto Giugiaro, trasformato nel simbolo di un nuovo corso per il marchio coreano.

Nel panorama delle concept car, molte restano esercizi di stile, ma poche riescono a segnare un punto di svolta. La 45 è stata una di queste. Guardava al passato con rispetto e al futuro con audacia, reinterpretando l’idea originaria della Pony Coupé e proiettandola verso l’era dell’elettrificazione. In quella visione si intravedeva già la direzione che Hyundai avrebbe intrapreso: una mobilità più pulita, intelligente e orientata all’esperienza umana.

Un design che anticipava il futuro

ingrandisci immagine

Il nome “45” era un doppio richiamo. Il primo ai 45 anni che separavano la Pony Coupé dalla concept car (1975–2020) e il secondo agli angoli di 45° che ne definivano la silhouette. Le linee tese e le superfici essenziali, ispirate all’aerodinamica dei velivoli degli anni Venti, raccontavano un’estetica pulita ma potente, dove la funzionalità si sposava con l’emozione.

ingrandisci immagine

I dettagli non erano semplici vezzi stilistici. I fari a “lampada cubica” richiamavano la storica griglia della Pony Coupé, mentre le telecamere laterali sostituivano gli specchietti retrovisori, e le luci LED lungo la fiancata informavano il conducente dell’autonomia residua ancora prima di salire a bordo. Era già il linguaggio del design “Sensuous Sportiness”: un approccio che fonde armonia visiva, dinamismo e connessione emotiva.

ingrandisci immagine

Dentro, l’abitacolo si trasformava in un vero living space. Niente tasti in eccesso o tecnologia invadente, ma un ambiente accogliente e modulabile. Legno, pelle e tessuti si alternavano in un equilibrio caldo e naturale, mentre la luce filtrava per creare atmosfere diverse. Il pianale piatto, lo skateboard floor, liberava spazio e rendeva possibile una nuova idea di comfort: sedili girevoli, superfici interattive e un cruscotto capace di proiettare contenuti e comandi. Era il cuore del concetto STYLE SET FREE, dove ogni elemento dell’auto poteva adattarsi allo stile di vita di chi la guidava.

Dalla concept alla realtà: la nascita di IONIQ 5

ingrandisci immagine

La 45 non è rimasta un sogno da salone. Da quel prototipo è nata la IONIQ 5, prima vettura della gamma completamente elettrica IONIQ. Dalla concept ha ereditato proporzioni, spirito e filosofia: un design essenziale, un’anima tecnologica e un’idea di mobilità capace di connettere le persone.

Configuratore Hyundai

Ti potrebbe interessare:
A TEDx Courmayeur, Hyundai punta sull’idrogeno per costruire la mobilità del futuro
Mercato
22
Hyundai Santa Fe Full Hybrid 2026: cresce la potenza ma non il prezzo
Mercato
10
Hyundai, ecco i piani per il futuro: 18 modelli ibridi entro il 2030 e più sportive
Mercato Auto
1
Nuova Hyundai i20 2027, la quarta generazione è già su strada per i test. Ecco le ultime foto spia
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.