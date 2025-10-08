Hyundai “45”: la concept car che ha acceso anticipato IONIQ 5

Sono passati già 5 anni da quando Hyundai presentò la “45”. Quella concept car elettrica che avrebbe anticipato il linguaggio stilistico e tecnologico della futura IONIQ 5. Un progetto nato come omaggio alla storica Pony Coupé Concept del 1974. Quel progetto automobilistico a firma di Giorgetto Giugiaro, trasformato nel simbolo di un nuovo corso per il marchio coreano.

Nel panorama delle concept car, molte restano esercizi di stile, ma poche riescono a segnare un punto di svolta. La 45 è stata una di queste. Guardava al passato con rispetto e al futuro con audacia, reinterpretando l’idea originaria della Pony Coupé e proiettandola verso l’era dell’elettrificazione. In quella visione si intravedeva già la direzione che Hyundai avrebbe intrapreso: una mobilità più pulita, intelligente e orientata all’esperienza umana.

Un design che anticipava il futuro

Il nome “45” era un doppio richiamo. Il primo ai 45 anni che separavano la Pony Coupé dalla concept car (1975–2020) e il secondo agli angoli di 45° che ne definivano la silhouette. Le linee tese e le superfici essenziali, ispirate all’aerodinamica dei velivoli degli anni Venti, raccontavano un’estetica pulita ma potente, dove la funzionalità si sposava con l’emozione.

I dettagli non erano semplici vezzi stilistici. I fari a “lampada cubica” richiamavano la storica griglia della Pony Coupé, mentre le telecamere laterali sostituivano gli specchietti retrovisori, e le luci LED lungo la fiancata informavano il conducente dell’autonomia residua ancora prima di salire a bordo. Era già il linguaggio del design “Sensuous Sportiness”: un approccio che fonde armonia visiva, dinamismo e connessione emotiva.

Dentro, l’abitacolo si trasformava in un vero living space. Niente tasti in eccesso o tecnologia invadente, ma un ambiente accogliente e modulabile. Legno, pelle e tessuti si alternavano in un equilibrio caldo e naturale, mentre la luce filtrava per creare atmosfere diverse. Il pianale piatto, lo skateboard floor, liberava spazio e rendeva possibile una nuova idea di comfort: sedili girevoli, superfici interattive e un cruscotto capace di proiettare contenuti e comandi. Era il cuore del concetto STYLE SET FREE, dove ogni elemento dell’auto poteva adattarsi allo stile di vita di chi la guidava.

Dalla concept alla realtà: la nascita di IONIQ 5

La 45 non è rimasta un sogno da salone. Da quel prototipo è nata la IONIQ 5, prima vettura della gamma completamente elettrica IONIQ. Dalla concept ha ereditato proporzioni, spirito e filosofia: un design essenziale, un’anima tecnologica e un’idea di mobilità capace di connettere le persone.