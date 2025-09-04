Tesla, nella Gigafactory di Berlino le auto si spostano da sole

Tesla utilizza la Full Self Driving (FSD) in Europa anche all’interno della Gigafactory della Germania. Attraverso un video condiviso su X (ex Twitter), la casa automobilistica ha mostrato che le Tesla Model Y costruite all’interno della fabbrica si spostano da sole dalla fine della linea di produzione fino alle aree si parcheggio esterne designate. Filmato che mette in evidenza come la casa automobilistica utilizzi sempre di più la FSD anche all’interno delle sue fabbriche per gestire più facilmente le auto appena prodotte (avevamo in passato visto la stessa cosa anche nella fabbrica del Texas).



André Thierig, direttore dello stabilimento di Berlino, è molto chiaro al riguardo:

Ogni Tesla che costruiamo ha la capacità di guida autonoma e utilizziamo questa funzionalità al 100% per le operazioni in uscita, a partire dal tunnel luminoso fino all’arrivo dell’auto al piazzale di uscita! Davvero impressionante! Non vediamo l’ora di vederla sulle strade europee fuori dalla fabbrica.

Già, ma quando Tesla riuscirà ad offrire la Full Self Driving Supervised in Europa?

TUTTO PRONTO MA SERVONO I PERMESSI

Nel corso degli ultimi mesi, Tesla ha condiviso diversi filmati in cui si vedeva la FSD in azione nelle principali capitali europee, anche Roma, un modo per dimostrare che la FSD sarebbe già pronta per poter funzionare sulle strade del Vecchio Continente. Tuttavia, permane il nodo delle autorizzazioni. Sappiamo che Tesla ci sta lavorando ma tempi precisi ancora non ce ne sono. C’è chi parla di pochi mesi di attesa e chi invece è più pessimista, affermando che nemmeno il 2026 sarà l’anno buono per vedere la FSD attiva nel Vecchio Continente.

🔥🇪🇺 Tesla FSD (Supervised) full approval in Europe may be delayed until January 2027, according to the UNECE Automated Driving Systems timeline. The only way for Tesla to make FSD available sooner appears to be through an exemption. https://t.co/fZUqQ2V3M1 pic.twitter.com/qctuSaJMTY — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) September 2, 2025

Tesla sta scommettendo molto sulla guida autonoma, lo sappiamo bene e quindi ha bisogno di rendere disponibile la FSD anche in Europa il prima possibile. Queste funzioni potrebbero poi rappresentare un importante valore aggiunto per rendere nuovamente più appetibili tutte le auto elettriche dell’azienda di Elon Musk le cui vendite nel Vecchio Continente, sono in calo. Non rimane che attendere novità.