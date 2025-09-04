Hyundai i20 N Line Carbon: solo 500 esemplari per la versione più completa di sempre

A dieci anni dalla nascita del marchio N, Hyundai continua a celebrare il legame con il motorsport anche attraverso edizioni speciali che trasferiscono su strada l’anima sportiva del marchio. In questo contesto Hyundai ha presentato la nuova i20 N Line Carbon, una versione in serie limitata che rende ancora più esclusiva la compatta di segmento B. Disponibile in soli cinquecento esemplari a partire da settembre 2025, questa versione celebra i dieci anni del brand “N” con un allestimento estetico esclusivo e una dotazione ancora più ricca.

Le caratteristiche della versione speciale

Sviluppata sulla base dell’introdotto lo scorso anno, la nuova i20 N Line Carbon si distingue per l’ampio impiego di, applicati su cofano, paraurti, minigonne, antenna a pinna di squalo e calotte degli specchietti. Il tetto nero a contrasto, insieme alla(Lumen Gray, Dragon Red e Vibrant Blue), contribuisce a definire un’estetica ancora più grintosa. L’abitacolo mantiene la stessa attenzione ai dettagli, con sedili sportivi a cuciture rosse, volante e pomello del cambio rivestiti in pelle traforata, pedaliera in metallo e luci ambientali a LED personalizzabili.

Sotto il cofano si conferma il motore 1.0 T-GDI tre cilindri da 100 CV, disponibile sia con cambio manuale a sei marce sia con trasmissione automatica doppia frizione a sette rapporti. Le prestazioni restano brillanti, con una velocità massima prossima ai 180 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in poco più di 11 secondi. Pur mantenendo un carattere sportivo, i consumi si mantengono contenuti, con valori medi compresi tra 5 e 6 litri ogni 100 km a seconda della trasmissione.



Prezzi e disponibilità

Tra gli equipaggiamenti principali ci sono il climatizzatore automatico, l’, la strumentazione digitale, la retrocamera, la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e i(over-the-air). Non manca una dotazione di sicurezza avanzata, che include frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, assistenza al mantenimento di corsia, rilevamento della stanchezza del conducente, cruise control, fari abbaglianti automatici e sensori posteriori.

La nuova i20 N Line Carbon è proposta a unnella versione con cambio manuale e di 27.190€ per la variante con trasmissione automatica a doppia frizione (7DCT). Grazie alla, è possibile accedere a un piano di finanziamento agevolato con rate da 120€ al mese per 35 mesi, a fronte di un anticipo di 6.900€ e con tassi particolarmente vantaggiosi. Rispetto alla versione N Line standard , questa edizione limitata offre dotazioni aggiuntive per un valore superiore a 2.000€, il che la rende una proposta particolarmente vantaggiosa.

Per celebrare il lancio, Hyundai ha attivato anche un concorso riservato ai primi venti clienti che registreranno l’acquisto della vettura attraverso il sito ufficiale. I vincitori parteciperanno a un esclusivo corso di guida sicura organizzato da Quattroruote presso il circuito di Vairano, in programma il 27 novembre 2025.