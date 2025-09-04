Ford svela a Monaco le nuove Ranger MS-RT PHEV e E-Tourneo Custom MS-RT

Alla IAA Mobility 2025 di Monaco, Ford porta in scena una doppia anteprima mondiale che unisce sportività, versatilità ed elettrificazione. Ford ha infatti presentato le nuove Ranger MS-RT PHEV ed E-Tourneo Custom MS-RT, due modelli che rappresentano la naturale evoluzione del progetto MS-RT nato dalla collaborazione con M-Sport, il partner storico di Ford nel mondiale rally.

Le nuove versioni portano su strada uno stile ispirato al motorsport, arricchito da dotazioni specifiche e tecnologie avanzate, ma con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’efficienza. Entrambi i modelli saranno ordinabili in Europa entro la fine dell’anno, con le prime consegne previste nel corso del 2026. L’assemblaggio finale avverrà presso l’impianto Ford di Dagenham, nel Regno Unito, in una struttura dedicata al programma MS-RT dotata di centro stile, linea di montaggio e impianto di verniciatura semi-automatizzato.

Ranger MS-RT PHEV

Derivato dal nuovo Ranger Plug-In Hybrid, il Ranger MS-RT PHEV rappresenta il primo esempio di applicazione del trattamento MS-RT su un veicolo ibrido ricaricabile. Il sistema propulsivo combina un motore EcoBoost 2.3 a benzina con un motore elettrico da 75 kW, per una potenza complessiva di 281 CV e una coppia massima di 697 Nm, il valore più alto mai raggiunto da un Ranger di serie.

La batteria da 11,8 kWh offre un’autonomia elettrica fino a 40 km secondo il ciclo WLTP, garantendo emissioni zero su brevi tragitti. Il sistema e4WD di trazione integrale permanente consente di mantenere intatte le capacità da lavoro, con una capacità di traino fino a 3.500 kg e un carico utile di una tonnellata.



Dal punto di vista del design il frontale mostra una griglia a nido d’ape con splitter integrato, mentre i paraurti scolpiti, le minigonne laterali e l’assetto ribassato di 40 mm trasformano il profilo del pick-up. La carreggiata è stata ampliata di 40 mm per lato, mentre i cerchi da 21” ospitano pneumatici ribassati 275/45 R21. Anche l’aerodinamica è stata rivista, con uno spoiler posteriore a coda d’anatra e una seconda appendice sopra il tetto della cabina, entrambi ottimizzati per migliorare la stabilità alle alte velocità.

L’abitacolo adotta sedili sportivi in Eco-Leather e alcantara, con cuciture blu a contrasto e badge MS-RT illuminati a LED sui poggiatesta. Il volante sportivo è riscaldato e presenta il classico marcatore centrale blu a ore dodici. La dotazione tecnologica include il sistema SYNC 4A con schermo da 12”, climatizzatore bizona, telecamera posteriore, cruise control adattivo e limitatore di velocità intelligente.

E-Tourneo Custom MS-RT

Anche l’E-Tourneo Custom riceve l’allestimento MS-RT, trasformandosi in un multi-purpose vehicle che punta acon un’estetica da auto da corsa. Disponibile in, il nuovo Tourneo MS-RT rappresenta una delle proposte più versatili del segmento. La versione full electric eroga una potenza massima di 210 kW e offre unche permette di bilanciare autonomia e prestazioni. L’abitacolo può ospitare fino a otto persone, grazie a un sistema di sedili su guide nelle file posteriori, che possono essere fatti scorrere, ribaltati o rimossi del tutto per creare configurazioni personalizzate.Gli interni presentanocon cuciture blu, illuminazione ambientale e badge MS-RT a LED. Il volante sportivo, anch’esso riscaldato, include il marcatore blu e comandi integrati. Al centro della plancia spicca il, mentre l’impianto di climatizzazione automatico a doppia zona garantisce il comfort di tutti gli occupanti. Esteticamente il paraurti anteriore presenta uno spoiler integrato, le minigonne laterali conferiscono une il posteriore si completa con un estrattore sportivo. La linea LED che collega i gruppi ottici anteriori dona ulteriore personalità al frontale, mentre lo spoiler posteriore è stato sviluppato per migliorare l’aerodinamica complessiva. I cerchi in lega da 19”, più leggeri di oltre un chilogrammo per ruota, aumentano la carreggiata di oltre cinque centimetri rispetto alla versione standard. Tra le colorazioni disponibili ci sono le nuove tinte MS-RT come