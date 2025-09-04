Peugeot estende a 8 anni la garanzia su tutte le auto acquistate entro settembre

Per tutto il mese di settembre Peugeot estende gratuitamente il suo programma di garanzia Peugeot Care fino a otto anni o 160.000 km su tutta la gamma, indipendentemente dalla motorizzazione. Dopo essere stato il primo costruttore europeo a proporre questa copertura esclusiva sui modelli elettrici, il marchio francese sceglie ora di offrire le stesse condizioni anche ai clienti che acquistano veicoli con motore endotermico o ibrido, inclusi i mild hybrid e i plug-in.

Come funziona la garanzia Peugeot Care

A partire dal 1° settembre 2025, chi sottoscriverà unpotrà beneficiare senza costi aggiuntivi della garanzia Peugeot Care, una copertura che si attiverà automaticamente con ogni. Per i veicoli elettrici la validità si estende a due anni dopo ogni tagliando, mentre per le versioni termiche e ibride il rinnovo sarà annuale. In entrambi i casi il limite massimo resta fissato a 8 anni o 160.000 km.L’iniziativa saràe la garanzia Peugeot Care, rendendo le vetture Peugeot più appetibili anche nel mercato dell’usato e contribuendo a mantenerne alto il valore residuo. Una soluzione interessante sia nel breve termine, grazie ai vantaggi economici immediati e alla maggiore tranquillità per il cliente, sia nel lungo periodo, perché aiuta a preservare il valore dell’auto nel tempo e a facilitarne la rivendita.

Con l’ampliamento della garanzia a otto anni o centosessantamila chilometri su tutte le motorizzazioni, Peugeot rende l’acquisto di una nuova vettura ancora più interessante e conveniente. Il marchio, che nel 2023 ha superato un milione e centomila unità vendute, continua a distinguersi per l’ampiezza della sua offerta elettrica, la più completa tra i grandi costruttori europei. Una proposta che si arricchisce ulteriormente con l’arrivo di modelli come i SUV e-3008, e-5008 e la nuova e-408 dotati di tecnologie evolute come l’i-Cockpit panoramico e l’integrazione dell’intelligenza artificiale con ChatGPT.