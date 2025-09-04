Peugeot estende a 8 anni la garanzia su tutte le auto acquistate entro settembre
Fino al 30 settembre 8 anni (o 160.000 km) di garanzia su tutte le motorizzazioni.
Per tutto il mese di settembre Peugeot estende gratuitamente il suo programma di garanzia Peugeot Care fino a otto anni o 160.000 km su tutta la gamma, indipendentemente dalla motorizzazione. Dopo essere stato il primo costruttore europeo a proporre questa copertura esclusiva sui modelli elettrici, il marchio francese sceglie ora di offrire le stesse condizioni anche ai clienti che acquistano veicoli con motore endotermico o ibrido, inclusi i mild hybrid e i plug-in.
Come funziona la garanzia Peugeot Care
A partire dal 1° settembre 2025, chi sottoscriverà un contratto d’acquisto per una nuova Peugeot in Italia potrà beneficiare senza costi aggiuntivi della garanzia Peugeot Care, una copertura che si attiverà automaticamente con ogni intervento di manutenzione effettuato presso la rete ufficiale. Per i veicoli elettrici la validità si estende a due anni dopo ogni tagliando, mentre per le versioni termiche e ibride il rinnovo sarà annuale. In entrambi i casi il limite massimo resta fissato a 8 anni o 160.000 km.
L’iniziativa sarà valida fino al 30 settembre e la garanzia Peugeot Care può essere trasferita a un nuovo proprietario, rendendo le vetture Peugeot più appetibili anche nel mercato dell’usato e contribuendo a mantenerne alto il valore residuo. Una soluzione interessante sia nel breve termine, grazie ai vantaggi economici immediati e alla maggiore tranquillità per il cliente, sia nel lungo periodo, perché aiuta a preservare il valore dell’auto nel tempo e a facilitarne la rivendita.
Con l’ampliamento della garanzia a otto anni o centosessantamila chilometri su tutte le motorizzazioni, Peugeot rende l’acquisto di una nuova vettura ancora più interessante e conveniente. Il marchio, che nel 2023 ha superato un milione e centomila unità vendute, continua a distinguersi per l’ampiezza della sua offerta elettrica, la più completa tra i grandi costruttori europei. Una proposta che si arricchisce ulteriormente con l’arrivo di modelli come i SUV e-3008, e-5008 e la nuova e-408 dotati di tecnologie evolute come l’i-Cockpit panoramico e l’integrazione dell’intelligenza artificiale con ChatGPT.