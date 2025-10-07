Tesla, questo curioso brevetto rende il Cybertruck più efficiente quando traina un rimorchio

Tesla Cybertruk, lo sappiamo bene, si caratterizza per un linea davvero molto particolare. A quanto pare, la casa automobilistica ha depositato un nuovo brevetto che va a rendere le forme del pickup elettrico ancora più “stravaganti" anche se si andrebbe a risolvere parzialmente il problema di perdita di autonomia quando si traina un rimorchio. Oltre al peso aggiuntivo, un rimorchio va a peggiorare sensibilmente l’aerodinamica, pregiudicando ancora di più i consumi e quindi la percorrenza. Tesla ha quindi pensato ad una soluzione che permette di migliorare l’efficienza aerodinamica del Cybertruck quando traina un rimorchio. La soluzione è molto curiosa e sta facendo molto discutere in questi giorni. Di cosa stiamo parlando? Di un dispositivo gonfiabile che va a migliorare l’aerodinamica di pickup + rimorchio.

I DETTAGLI DEL BREVETTO

Un deflettore aerodinamico gonfiabile per ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare l’efficienza. Realizzato in materiale drop stitch, forma una o più camere d’aria tra strati paralleli. Il componente include un meccanismo di regolazione della pressione e diverse interfacce di fissaggio, come sistemi di guide, elementi di fissaggio magnetici e clip a sgancio rapido, distribuite lungo il veicolo per un montaggio sicuro. Questo componente funge da deflettore aerodinamico, ottimizzando il flusso d’aria attorno ai mezzi di trasporto, in particolare veicoli combinati come veicoli da traino e rimorchi.

In termini molto semplici, nel cassone del pickup elettrico viene fissato una sorta di deflettore aerodinamico gonfiabile. Una volta sollevato, andrebbe sostanzialmente a ridurre lo spazio tra il pickup e il rimorchio a tutto vantaggio dell’aerodinamica. Si tratta di un’idea curiosa ma che sulla carta dovrebbe permette di andare a ridurre la perdita di autonomia dovuta alla presenza del rimorchio.

Il problema di efficienza riguarda tutte le vetture che traino i rimorchi ma nel caso delle auto elettriche il problema è ancora più importante visto che l’autonomia potrebbe ridursi in maniera consistente, costringendo gli automobilisti a programmare molte più soste per la ricarica. In ogni caso, questa idea è solo un brevetto e come tale potrebbe essere messo in un cassetto per poi essere dimenticato. In ogni caso, pare evidente che Tesla stia comunque pensando a come fare per migliorare l’efficienza del Cybertuck quando viene utilizzato in scenari particolari come nel traino di rimorchi.