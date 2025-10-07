Opel lancia il Bonus Rottamazione: sconti fino a 10.000 euro per tutti

I nuovi incentivi auto 2025 stanno arrivando ma come sappiamo non saranno per tutti dato che è necessario soddisfare precisi requisiti per poterne disporre. L’Ecobonus ha attirato l’attenzione delle case automobilistiche che stanno lanciando specifiche offerte per spingere sulla vendite delle loro elettriche. Visto che l’Ecobonus non sarà per tutti e lascia pure fuori le altre motorizzazioni, c’è chi ha voluto proporre speciali incentivi che possano essere accessibile a tutti. Questo è il caso di Opel con il suo Bonus Rottamazione. Già a settembre, il costruttore tedesco del Gruppo Stellantis aveva lanciato un piano di incentivi interni dedicato alla Corsa che stando a quanto raccontato, ha avuto un buon successo.

Per tale motivo, Opel ha deciso di estendere le sue offerte con rottamazione su tutta la gamma.

IL BONUS ROTTAMAZIONE: COME FUNZIONA

Grazie al nuovo Bonus Rottamazione, la casa automobilistica propone sconti fino a 10.000 euro su Opel Grandland (9.000 euro + 1.000 euro in caso di finanziamento), tutto senza vincoli di ISEE o comune di residenza, quindi applicabile a tutti. Grazie a tale iniziativa, il SUV al vertice della gamma Opel può essere acquistato a partire da 26.000 euro, con 179 euro al mese e prima rata a gennaio 2026.

Nuovo Opel Grandland Edition Hybrid 145 cv, cambio automatico. Prezzo promo oltre oneri finanziari: 26.000 euro, n° 33 rate da 179 euro al mese con Scelta Opel. Prima rata a gennaio 2026. Anticipo 3.001 euro, Rata finale 23.555,00 euro, TAN (Fisso) 7,99 % – TAEG 9,68 %. Fino al 31/10/2025. Con rottamazione e in pronta consegna.

Facciamo altri esempi. Opel Frontera con motore Mild Hybrid da 110 CV viene proposto a 21.950 euro con rottamazione e finanziamento. Nel caso della versione elettrica, con incentivi statali Opel Frontera Electric è offerto a 79 euro al mese senza anticipo. Per chi preferisse, invece, Opel Mokka, la versione con motore benzina 136 CV è offerta da 19.500 euro per tutti con rottamazione e finanziamento, grazie ai 7.200 euro di incentivi Opel. Nel caso della versione elettrica, con incentivi statali, la rata mensile è di 149 euro senza anticipo.

Scegliendo invece Opel Astra disponibile con diverse opzioni di alimentazione, anche diesel e ibrido Plug-in, grazie al Bonus Rottamazione si potrà portasela a casa a partire da 23.450 euro o 149 euro al mese. Per poter ottenere lo sconto sui modelli promozionati sarà necessario recarsi in una pagina dedicata del sito Opel (cliccate qui) dove scaricare un apposito voucher da presentare poi in concessionaria.