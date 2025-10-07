4K T800, 4K Omni e non solo: le migliori 4K Dash Cam 70mai in sconto

70mai è una garanzia quando si parla di dash cam per auto. In queste ore alcuni dei più interessati prodotti dell’azienda cinese sono in sconto e quindi può essere l’occasione per metterci le mani sopra ad un prezzo molto interessante. Di quali modelli di 70mai stiamo parlando? 70mai dash cam 4K T800, 70mai dash cam 4K Omni, 70mai dash cam 4K A800SE e 70mai dash cam 4K A810. Non le conoscete ancora?

70MAI DASH CAM 4K T800

Non si tratta di un prodotto come tanti altri viste le sue specifiche tecniche di alto profilo. Questa dash cam adotta due sensori Sony STARVIS 2 IMX678, presenti sia nella telecamera frontale sia in quella posteriore. Risoluzione 4K nativa (3840×2160), senza interpolazioni e in modalità a singolo canale, la dash cam può registrare in 4K a 60 fps. In quella a tre canali, la camera interna registra in 1080p a 30 fps. Presenti diverse funzionalità avanzate come MaiColor Vivid+ Solution che va a regolare la luminosità nelle aree di interesse e Night Owl Vision che ottimizza le riprese notturne riducendo il rumore digitale e bilanciando l’esposizione. 70mai Dash Cam 4K T800 è dotata anche di un sistema ADAS a 5 modalità.

Quanto costa? 449,99 euro ma si può acquistare in sconto a 382,49 euro.

70MAI DASH CAM 4K OMNI

Il suo principale punto di forza è la rotazione orizzontale a 360 gradi, una caratteristica unica che consente una copertura completa dell’ambiente circostante. La camera frontale 4K dispone di un hardware Sony con tecnologia STARVIS 2 e sensore IMX678 che assicura una qualità video eccellente, mentre la camera posteriore (opzionale) garantisce riprese in Full HD (1080P HDR) grazie al sensore Sony IMX662 con tecnologia STARVIS 2 permettendo una sorveglianza totale del veicolo. Tra i vantaggi di questo prodotto, la sua capacità di registrazione in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, 70mai 4K Omni offre sorveglianza attiva 24 ore su 24 opzionale, permettendo di monitorare costantemente il veicolo anche quando è parcheggiato.

Quanto costa? 399,99 euro ma si può acquistare in sconto a 319,99 euro.

70MAI DASH CAM 4K A800SE

Questa dash cam registra in 3840×2160 a 30FPS reali, senza upscaling. Per le registrazione in bassa condizione di luminosità o in notturna, può contare su di un algoritmo sviluppato internamente che riduce il rumore, bilancia l’esposizione e controlla i riflessi. A800SE è dotata di un’apertura ultra-grandangolare f1.55 che permette di far entrare più luce a tutto vantaggio della qualità delle immagini. Questo prodotto è dotato di WI-FI 6 integrato, gps integrato con supporto multi-satellite (GPS, Galileo, GLONASS, QZSS) per una maggiore precisione: registra i percorsi, la velocità e la posizione. Inoltre, A800SE è dotata di un sistema ADAS a 5 modalità.

Quanto costa? 159,99 euro ma si può acquistare in sconto a 100,99 euro.

70MAI DASH CAM 4K A810

Su questa dash cam troviamo un sensore Sony STARVIS 2 IMX678 da 8 megapixel che permette di registrare filmati in 4K con HDR. Anche la fotocamera frontale secondaria può registrare in HDR, seppur solo in 1080p e la registrazione rimane in dual-channel. Questo dispositivo dispone, tra le altre cose, di un GPS integrato, particolarmente utile in caso di incidente oppure durante la modalità Smart Parking Guardian ed un pacchetto di ADAS vocali completo.

Quanto costa? 259,99 euro ma si può acquistare in sconto a 179,99 euro.

