Nuova Audi A4: tanta tecnologia e nuovo look per sfidare BMW Serie 3 e Mercedes Classe C

Audi si sta preparando a sfidare la nuova BMW Serie 3 e la rinnovata Mercedes Classe C con la nuova generazione di Audi A4 che sarà anche elettrica. Come sarà? Secondo un rapporto dei colleghi di Autocar, sarà uno dei primi modelli della casa dei 4 anelli ad adottare la nuova filosofia di design “Radical Next”, anticipata dalla Concept C di Audi. Il modello elettrico che potrebbe chiamarsi A4 e-tron rivestirà un ruolo fondamentale nel passaggio dell’azienda a produttore di veicoli elettrici software-defined.

Lo sviluppo della nuova A4 elettrica è stato confermato ad Autocar dal CEO di Audi Gernot Döllner, che ha affermato che il lancio del modello elettrico farà parte del “più grande cambiamento nella storia dell’azienda“, poiché Audi cerca di “ricostruire completamente” la sua gamma di prodotti, il linguaggio del design, la struttura aziendale e le prospettive strategiche. L’azienda ha già modificato la sua strategia di denominazione dei nuovi modelli, impegnandosi a eliminare le linee di modelli meno redditizie e tagliando migliaia di posti di lavoro come parte di un piano globale di riduzione dei costi in risposta a un calo delle consegne e all’aumento dei costi, e in previsione di ulteriori difficili sfide da affrontare.

Il numero uno di Audi ha pure aggiunto di essere “sempre ottimista” sulle prospettive future dell’azienda, ma ha comunque ammesso che “non si sarebbe aspettato che il 2025 fosse un anno così difficile“, con i nuovi dazi americani voluti da Trump e la crescita lenta dei veicoli elettrici che pesano molto sulle attività dell’azienda. Per tali motivi, punta ancora di più sui modelli in arrivo come la nuova A4.

NUOVA AUDI A4 E-TRON: COME SARÀ?

Audi starebbe lavorando alla nuova A4 elettrica già da diverso tempo. Sebbene ovviamente non ci siano dettagli ufficiali, Döllner in passato ha affermato che l’auto poggerà su di una nuova piattaforma. Nello specifico si tratta della SSP del Gruppo Volkswagen. Dunque, il modello elettrico di A4 non dovrebbe arrivare prima del 2028 visto che la nuova piattaforma non è ancora pronta. Questo significherebbe che tale futuro modello non avrà alcuna relazione tecnica con l’attuale Audi A6 e-tron che invece poggia su di una piattaforma differente (PPE). L’utilizzo della piattaforma SSP dovrebbe permettere ad Audi di poter realizzare un modello in grado di competere con la nuova Serie 3 elettrica e a Mercedes Classe C elettrica che a loro volta utilizzeranno nuove architetture.

Ancora più importante, la nuova piattaforma SSP potrà contare sullo stack software sviluppato da Rivian. La Volkswagen ID. 1, il cui lancio è previsto per il 2027, sarà la prima auto di serie a utilizzare il software di Rivian, ma Audi sarà il primo marchio del Gruppo Volkswagen a lanciare sul mercato auto con un’architettura software completa sviluppata in collaborazione con la casa californiana, e molto probabilmente l’A4 elettrica sarà una di queste. Il design della vettura, invece, prenderà in prestito elementi visti sul Concept C di Audi. Ci saranno novità anche negli interni con un ritorno ai pulsanti fisici, almeno per gestire alcune delle principali funzionalità della vettura. Non rimane, quindi, che attendere novità sullo sviluppo di tale vettura. Ci sarà comunque molto tempo per saperne di più.