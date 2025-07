Idrogeno, a Carugate nasce la prima stazione di rifornimento della Lombardia

I pochi veicoli ad idrogeno circolanti in Italia fino ad ora avevano solo due possibilità per fare rifornimento: a Bolzano o a Mestre. In queste città è infatti presente una stazione di servizio dedicata alle vetture Fuel Cell. Adesso, in Italia è stata inaugurata una nuova stazione dedicata ai veicoli ad idrogeno. Si trova in Lombardia a Carugate (Milano) ed è stata realizzata da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. Più nello specifico è stata collocata lungo la Tangenziale Est di Milano ed è la prima di 5 stazioni che saranno realizzate tra Milano e Tortona, per un investimento complessivo di 55,4 milioni di euro.

L’impianto di Carugate Est sarà in grado di rifornire sia veicoli leggeri che mezzi pesanti, favorendo la diffusione dell’idrogeno come combustibile alternativo a basse emissioni. Alla presentazione ufficiale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, stakeholder del settore trasporti e aziende automotive coinvolte nello sviluppo della filiera dell’idrogeno. Tutte le 5 stazioni di idrogeno rientrano nel progetto serraH2valle per la creazione della prima rete italiana di stazioni di rifornimento a idrogeno (Hydrogen Refuelling Stations – HRS) , dedicata sia al traffico veicolare leggero che pesante. Il progetto risponde a una doppia esigenza: favorire l’introduzione dei veicoli a idrogeno sulle nostre strade e contribuire alla decarbonizzazione del trasporto su gomma.

Le stazioni saranno dotate delle più avanzate tecnologie per garantire, in linea con i più severi standard europei, le diverse modalità di ricarica con idrogeno tra cui: ricarica a 700 bar per autoveicoli leggeri;

ricarica a 350 bar sia per veicoli pesanti che veicoli leggeri;