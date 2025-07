Nuova Mazda CX-5 2026, tutto pronto per il debutto. La scopriremo il 10 luglio

Ci siamo, tra pochi giorni debutterà ufficialmente la nuova Mazda CX-5, modello molto importante per la casa automobilistica visto il successo ottenuto fino a questo momento. Della nuova generazione del SUV se ne discute già da diverso tempo tra foto spia e leak. Di recente addirittura era trapelata in rete un’immagine che anticipava il design della nuova CX-5 2026. Il 10 luglio scopriremo quindi tutti i segreti del nuovo SUV giapponese. Comunicando la data della presentazione, il costruttore ha condiviso pure delle immagini teaser in cui si intravedono alcuni elementi del frontale e del posteriore del nuovo SUV.

COSA SAPPIAMO?

Progettata per adattarsi a diversi stili di vita, la CX-5 di terza generazione offre ancora di più: un design più deciso, un maggiore comfort e una praticità superiore nell’uso quotidiano, il tutto restando fedele al piacere di guida che contraddistingue ogni Mazda.

Così la descrive la casa automobilistica nella nota stampa. In realtà, della nuova Mazda CX-5 2026 conosciamo già diverse cose. Le foto spia hanno meso in evidenza diversi aspetti e sembra che il SUV potrebbe crescere leggermente di dimensioni. Le proporzioni generali del nuovo SUV richiameranno comunque quelle dell’attuale generazione. Il frontale appare ridisegnato, dove saranno presenti nuovi gruppi ottici che “curvano" verso la griglia che presenta un nuovo motivo e inserti cromati più sottili. Rivisto il paraurti che dovrebbe offrire un design più pulito e nuove prese d’aria.



Con la nuova generazione del SUV giapponese anche l’abitacolo sarà certamente ripensato. Per quanto non si sia mai visto chiaramente, possiamo immaginarci, con la strumentazione digitale ed un nuovo sistema infotainment. Il tutto, per renderlo più moderno. Mazda dovrebbe aver lavorato anche per migliorare la qualità percepita introducendo alcune delle soluzioni adottate all’interno dei suoi più recenti modelli.Per quanto riguarda la meccanica, sappiamo che accanto a motorizzazioni riprese dall’offerta attuale dovrebbe arrivare un Full Hybrid sviluppato in casa. In un secondo momento il nuovo SUV porterà al debutto il nuovo motore a benzina SkyActiv-Z , che punta ad offrire una migliore efficienza nei consumi e prestazioni più elevate. Al momento sappiamo che sotto al cofano troveremo unsviluppato per soddisfare le severe normative sulle emissioni. Arriverà, comunque, non prima del 2027.Dunque, tutto pronto per il debutto della nuova Mazda CX-5. Non rimane che attendere pochi giorni per scoprire tutte le sue caratteristiche.