Roma, arriva la nuova ZTL Appia Antica: varchi accesi solo nel fine settimana

A Roma è in arrivo una nuova zona a traffico limitato. Parliamo della ZTL Appia Antica che è stata approvata nei giorno scorsi dalla Giunta capitolina. Un progetto che nasce, come ha raccontato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, per creare un ambiente più sicuro e piacevole per pedoni e ciclisti, valorizzando al contempo l’area archeologica e naturalistica.

NUOVA ZTL APPIA ANTICA: LE STRADE

Di questa nuova zona a traffico limitato se ne parla già da diverso tempo ma rispetto alle ipotesi originali c’è un’importante novità. Infatti, sarà solamente attiva nel weekend, quindi il sabato e la domenica, tutto l’anno ad eccezione di agosto, dalle ore 7 alle 19. Quali sono le zone comprese nella nuova ZTL? L’area è definita tra l’intersezione di via delle Mura Latine con via Appia Pignatelli, e in via Ardeatina, nel tratto compreso fra l’intersezione di via delle Sette Chiese con via Appia Antica. Ma non è tutto perché oltre al divieto per i veicoli non autorizzati, con controllo attraverso varchi elettronici, la ZTL prevede la limitazione della velocità a 30 km/h.



Per quanto riguarda regole e deroghe, la Giunta Capitolina informa che resta autorizzato il transito a tutti i veicoli che nello stesso giorno entrano ed escono dallo stesso varco. Autorizzati anche i titolari di permesso/autorizzazione relativi alle seguenti categorie: veicoli del trasporto pubblico (bus, taxi, NCC); velocipedi, bus turistici, bus Gran Turismo; veicoli di proprietà o a servizio di disabili muniti di contrassegno; veicoli AMA; veicoli adibiti alle manutenzioni dell’Amministrazione capitolina; residenti e domiciliati; lavoratori titolari di attività o di contratto con sede all’interno della ZTL; veicoli di emergenza e soccorso.

La misura serve a tutelare la bellezza ambientale e monumentale della zona patrimonio dell’Unesco, che oggi soffre di un traffico di attraversamento non compatibile con le meraviglie presenti nell’area. L’intervento, richiesto da tempo, e a gran voce, da Municipio, associazioni, comitati e cittadini, è coerente con l’azione complessiva dell’amministrazione che ha come primo obiettivo proprio la riduzione del traffico veicolare privato e dello spazio dedicato alle auto per restituirlo ai cittadini. Si tratta di un primo passo importante per rendere l’Appia Antica un luogo più sicuro e fruibile per tutti.

QUANDO SI PARTE?

Il Comune di Roma deve ancora installare le telecamere e quindi la nuova ZTL Appia Antica non entrerà subito in funzione. L’obiettivo, comunque, è quello che sia tutto pronto entro la fine dell’anno. Ne sapremo di più certamente nel corso dei prossimi giorni.