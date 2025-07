La prossima Honda Prelude Type R potrebbe avere un motore ibrido da più di 300 CV

Il ritorno della Honda Prelude potrebbe non fermarsi alla sola riedizione della coupé presentata in versione ibrida. Secondo quanto riportato da alcune testate giapponesi, infatti, il marchio starebbe valutando l’introduzione di versioni ad alte prestazioni, capaci di riprendere lo spirito sportivo che negli anni ha reso popolare la sigla Type R. Se le indiscrezioni trovassero conferma, un primo step potrebbe essere rappresentato da una variante Type S attesa nel corso del 2026, mentre per la più estrema Type R si parlerebbe del 2027.

Come potrebbe essere la Prelude Type R

La nuova Prelude, il cui debutto in forma definitiva è previsto nella prima metà del 2026 in Europa, Giappone e Nord America, si posizionerebbe come un’alternativa più dinamica rispetto alla Civic, condividendone parte della base tecnica ma con un’impostazione più da coupé.

Secondo le ipotesi più recenti, la versione Type R potrebbe adottare un sistema ibrido ad alte prestazioni composto da un motore termico turbo abbinato a due motori elettrici. La potenza complessiva supererebbe i 300 CV, avvicinando le prestazioni a quelle dell’attuale Civic Type R, che raggiunge i 325 CV.

A differenza della Civic, tuttavia, la Prelude Type R non dovrebbe essere proposta con cambio manuale. Il sistema ibrido e:HEV sviluppato da Honda non prevede una trasmissione tradizionale, ma integrerebbe un sistema di cambiata simulata S+ Shift. Questa tecnologia, già confermata per la versione standard, potrebbe essere ulteriormente affinata sulla variante sportiva, ricreando artificialmente l’effetto delle cambiate tramite suoni del motore, paddle al volante e modulazione della coppia. Una soluzione che risponderebbe alle normative europee sulle emissioni e che anticiperebbe l’uscita di scena della Civic Type R a benzina prevista per il 2026.

Anche l’estetica potrebbe evolversi in chiave più aggressiva. Le ricostruzioni grafiche finora circolate ipotizzano paraurti più scolpiti, carreggiate allargate, minigonne dedicate, cerchi in lega sportivi e un vistoso alettone posteriore. All’interno ci si potrebbe attendere sedili sportivi a guscio, dettagli rossi e una strumentazione digitale con grafiche esclusive per la Type R.

Va però precisato che, al momento, non esistono conferme ufficiali da parte di Honda su queste varianti. Alcune fonti giapponesi riportano che nemmeno i concessionari locali avrebbero ricevuto comunicazioni concrete in merito a versioni sportive successive al 2026. Tuttavia, le voci iniziano a circolare con insistenza, alimentando l’interesse di chi spera di vedere rinascere una vera coupé Type R in chiave elettrificata.