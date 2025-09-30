Prima è tra le assicurazioni online più convenienti per rinnovare la polizza auto

Chi in questi giorni sta effettuando preventivi su preventivi per confrontare le varie proposte delle compagnie assicurative, troverà in Prima una delle assicurazioni online tra le più convenienti per rinnovare la polizza della propria auto. A maggior ragione ora che è possibile stipulare una nuova polizza a partire da 131 euro, anche in dodici rate.

Prima Assicurazioni è un’agenzia assicurativa partner di Great Lakes, iptiQ Italia e Triglav, che offre una polizza con emissione immediata e una gestione completa online sia da computer grazie al sito web che da smartphone tramite l’app ufficiale, così da poter controllare qualsiasi elemento dell’assicurazione ovunque ci si trovi.

Le garanzie disponibili con Prima Assicurazioni

Uno dei principali tratti distintivi di Prima è l’offerta flessibile e personalizzata delle sue polizze. Gli automobilisti hanno infatti la facoltà di scegliere personalmente le garanzie disponibili in base a quelle che sono le loro reali necessità, fermo restando che la polizza RC Auto è sempre obbligatoria.

Tra le garanzie aggiuntive si annovera ad esempio l’assistenza stradale, che permette di contattare gratuitamente il carroattrezzi per ricevere soccorso immediato in caso di guasto alla vettura, foratura di una gomma o incidente. Un’altra garanzia che si può aggiungere è il furto e incendio, opzione che consente di tutelarsi in caso di danni all’auto provocati da incendi o tentativi di furto.

Ci si può tutelare anche dagli eventi atmosferici, selezionando l’apposita opzione. Tale garanzia copre gli eventuali danni a vetri e carrozzeria causati da eventi naturali come frane, grandine e la comune pioggia. Come da tradizione, poi, non manca la kasko, la garanzia che tutela gli assicurati contro i danni al proprio veicolo in caso di incidente con colpa, ribaltamento o uscita di strada.

Detto questo, vi ricordiamo che tramite il sito Prima.it è possibile effettuare un preventivo in pochi minuti: la pagina in questione è disponibile al link che segue.